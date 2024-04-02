Эксперты рассказали, стоит ли оформлять страховку при покупке смартфона и другой техники

Эксперты: страховка гаджетов при покупке необязательна, но полезна

2:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование мобильного телефона и другой техники при покупке не является обязательным, но в ряде случаев приносит пользу владельцу. В отличие от гарантии, она покрывает не только риски выхода из строя, но также кражи или утери гаджета. Эксперты Banki. ru рассказали, как устроен этот вид страхования.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Могут ли не продать гаджет без страховки

Страхование техники — дело добровольное. Иногда на страховке настаивают банки, если гаджет покупается в рассрочку или кредит, но заставить вас оформить её кредитная организация не может. Продавцы тоже могут порекомендовать полис страхования, но навязать его как обязательную услугу не имеют права.

Как работает страховка на технику

Страхование техники — это договор между покупателем и страховой компанией. Магазин в этой цепочке просто посредник. Если с техникой что-то случится, страховщик возьмёт на себя расходы по возмещению ущерба.

Обычно страховка включает ремонт гаджета за счет страховой компании. Если смартфон или другая техника была украдена, потеряна или не подлежит ремонту, страховая компания может выплатить вам компенсацию или предоставить новую технику.

Срок такого полиса обычно ограничен и составляет от одного месяца до 2 лет. При этом действие страховки начинается спустя 14-16 дней, а не сразу после покупки.

На какую технику распространяется страховка

Страховка покрывает разные виды техники: смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, планшеты, бытовые приборы (стиральные и посудомоечные машины, плиты, пылесосы, холодильники, телевизоры и т. д.).

Одни страховые компании могут предлагать комплексные полисы на разные виды техники, другие — только на определённые типы и даже модели гаджетов.

Какие риски покрывает полис

Это зависит от конкретного страховщика. Стандартно в комплект рисков, от которых может пострадать техника, входят пожар, взрыв, залив водой, теракт, негарантийные поломки, разбой, грабеж, хулиганство, кражи со взломом. Некоторые страховщики включают в полис неосторожные действия владельца гаджета, в том числе потерю устройства.

Какие исключения существуют

Есть случаи, когда страховая не будет выплачивать возмещение. Так, страховка не распространяется на умышленное повреждение или небрежное обращение с устройством, причинение ущерба вследствие естественных бедствий, царапины, сколы и другие косметические повреждения гаджета, которые не влияют на его работоспособность.

Не считаются страховым случаем вирусы в ОС, выход из строя программного обеспечения, самостоятельный ремонт гаджета, нарушение норм эксплуатации и использование неподходящего периферийного оборудования, в том числе зарядного устройства.

Также размер страховой выплаты может снижаться по мере увеличения "возраста" устройства.