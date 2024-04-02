Не только профессионалам. Эксперты рассказали, кому полезно оформить спортивную страховку

Даже неэкстремальные виды спорта, такие как бег или плавание, несут риски для здоровья и жизни. Эксперты Banki. ru рассказали, для чего нужна и кому будет полезна спортивная страховка.
Спортивная страховка — это полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, предусматривающий единовременную выплату. Его польза в том, что он может покрыть расходы, которые не входят в программу ОМС. В страховку спортсмена традиционно входят три риска: телесные повреждения, инвалидность и гибель.
Такой вид страхования актуален не только для профессиональных спортсменов, но и для всех людей, ведущих активный образ жизни, в том числе детей. Очень часто родители оформляют спортивную страховку на детей, посещающих спортивные секции и выезжающих на соревнования.
В списке покрываемых видов спорта — до 200 вариантов, начиная от самых травмоопасных и заканчивая безобидными шашками и гольфом. По сути, страховку можно оформить на любые виды физической активности: посещение аквапарка, игры с друзьями в волейбол, катание на велосипеде или самокате и т. д.
В случае травмы застрахованному присуждается страховая выплата. Ее размер зависит от условий полиса. В случае смерти застрахованного выплачивается максимальное страховое покрытие.
Территория и время действия полиса могут различаться в зависимости от условий разных страховых компаний. Например, опция "участие в соревнованиях" может входить в стандартный договор, а может оплачиваться дополнительно.
При этом у некоторых страховщиков действие полиса распространяется не только на тренировки, но и всё время его действия. Например, если полис круглосуточный, то застрахованному выплатят возмещение независимо от того, получена травма во время занятий спортом или при других обстоятельствах.
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