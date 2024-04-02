Не только профессионалам. Эксперты рассказали, кому полезно оформить спортивную страховку

Любителям активного образа жизни посоветовали оформить спортивную страховку

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Даже неэкстремальные виды спорта, такие как бег или плавание, несут риски для здоровья и жизни. Эксперты Banki. ru рассказали, для чего нужна и кому будет полезна спортивная страховка.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Что такое спортивная страховка

Спортивная страховка — это полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, предусматривающий единовременную выплату. Его польза в том, что он может покрыть расходы, которые не входят в программу ОМС. В страховку спортсмена традиционно входят три риска: телесные повреждения, инвалидность и гибель.

Кому стоит оформить

Такой вид страхования актуален не только для профессиональных спортсменов, но и для всех людей, ведущих активный образ жизни, в том числе детей. Очень часто родители оформляют спортивную страховку на детей, посещающих спортивные секции и выезжающих на соревнования.

В списке покрываемых видов спорта — до 200 вариантов, начиная от самых травмоопасных и заканчивая безобидными шашками и гольфом. По сути, страховку можно оформить на любые виды физической активности: посещение аквапарка, игры с друзьями в волейбол, катание на велосипеде или самокате и т. д.

Как работает страховка спортсменов

В случае травмы застрахованному присуждается страховая выплата. Ее размер зависит от условий полиса. В случае смерти застрахованного выплачивается максимальное страховое покрытие.

Территория и время действия полиса могут различаться в зависимости от условий разных страховых компаний. Например, опция "участие в соревнованиях" может входить в стандартный договор, а может оплачиваться дополнительно.

При этом у некоторых страховщиков действие полиса распространяется не только на тренировки, но и всё время его действия. Например, если полис круглосуточный, то застрахованному выплатят возмещение независимо от того, получена травма во время занятий спортом или при других обстоятельствах.