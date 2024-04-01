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Страховая компания "Согласие" перечислила самые опасные регионы России, где можно стать жертвой укуса клеща

"Согласие": в 8 регионах России растет число обращений из-за укуса клеща

1:59
Страхование

В восьми регионах России зафиксирован рост количества страховых случаев, связанных с укусами иксодовых клещей, являющихся переносчиками опасных инфекционных заболеваний, сообщает страховая компания "Согласие".

"Согласие": в 8 регионах России растет число обращений из-за укуса клеща
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лидером рейтинга стала Тюменская область — число обращений увеличилось в 5 раз по сравнению с 2022 годом. В Московском регионе количество жалоб на укус клеща выросло в 2,5 раза, в Костромской области — на 73%, в Иркутской области — на 46%, в Красноярском крае — на 43%. Также увеличение потока заявок зафиксировано в Хабаровском крае, Ярославской и Тульской областях.

Нередко обращения из-за укуса клеща поступали из Удмуртской Республики, Кировской, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и ряда других регионов РФ. При этом страховщики заявляют о снижении в России общего числа страховых случаев в связи с клещами в 2023 году.

Всего в 2023 году компания "Согласие" выплатила по страховкам от укуса клеща более 37,3 млн рублей.

Страховщик напомнил, что иксодовые клещи становятся активными с приходом потепления от +5°С. Паразиты способны переносить такие заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз, болезнь Лайма, анаплазмоз человека и т. д.

Активность клещей усиливается в период с марта по сентябрь, при температуре +10…+15 °С, и падает при сильных жаре или холоде.

В 2024 году лидерами по количеству приобретенных страховых полисов от клеща стали Красноярский край (33%), Новосибирская область (21%) и Удмуртская Республика (21%), сообщает "Согласие".

Ранее в Новосибирске начался суд над 13 автоподставщиками, которые обманули страховые компании на 3 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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