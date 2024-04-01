В Новосибирске судят 13 автоподставщиков, которые "развели" страховые компании на 3 миллиона рублей

В Новосибирске судят преступную группу из 13 автоподставщиков

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ленинский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении 13 лиц, подозреваемых в мошенничестве с автостраховками. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона.

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Подсудимым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Как заявляет следствие, организатор преступной группы, житель Новосибирска, при участии водителей с 6 мая 2022 г. по 15 декабря 2022 инсценировал несколько ДТП с небольшими временными промежутками. Фигуранты дела придумывали обстоятельства фейковых аварий с участием ГАЗ-3307 и различных транспортных средств, после чего обращались в страховые компании за выплатами.

Всего, по данным следствия, путем автоподстав мошенники необоснованно получили от страховщиков более 3 млн рублей.

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