Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Александра Малинина показала фигуру в купальнике
Супруга больного деменцией Брюса Уиллиса показала подросшую дочь
Белстат: за 2023 года объем российских инвестиций в экономику РБ достиг 5,1 миллиарда долларов
Актёр Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле
Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию постоянно учатся
Либерж Кпадону записала пророческое видео незадолго до смерти
Финансист посоветовал копить на первый взнос по ипотеке на специальном вкладе
Мэр Харькова сообщил о катастрофической ситуации в городской энергетике
В Московском Молодежном Театре покажут спектакль "451 градус по Фаренгейту"
9 причин, по которым страховая компания откажет в выплате путешественнику

Страховая может отказать туристу в выплате из-за алкоголя, беременности и спорта

3:23
Страхование

Полис ВЗР (временно выезжающих за рубеж), является обязательным для выдачи россиянам визы в другие страны и позволяет получить экстренную медпомощь за границей за счет страховщика. При этом далеко не каждый случай является страховым. Forbes рассказал, когда страховая компания может отказать в выплате туристу. 

Спорт и активный отдых

В покрытие стандартного полиса не входят расходы на экстренную помощь и лечение, если травма получена туристом вследствие занятий активными и экстремальными видами спорта. Если вы планируете любые активности, будь то велопрогулки, горные лыжи, яхтинг, маунтинбайк и даже поход в аквапарк, это необходимо указать при покупке полиса.

Обострение хронических заболеваний

Если турист пожалуется в поездке на то, что его беспокоит старый гастрит, и попросит оплатить диагностику или лечение за рубежом, страховая откажет. Страховку для таких случаев нужно будет оплатить отдельно. Стандартный полис покрывает только организацию и оплату экстренной медпомощи.

Алкогольное опьянение

Если травма или несчастный случай произошли с человеком в состоянии алкогольного опьянения, а также под действием наркотиков, токсических или психоактивных веществ, случай тоже не признают страховым.

Беременность

Обычно стандартное покрытие не распространяется на ситуации, когда женщина на момент выезда за рубеж имеет срок беременности от 8 недель или ее диагностика возможна на территории страхования. Чтобы получить выплату, компании советуют включить в страховой полис дополнительную опцию.

Солнечные ожоги и удары

Почти все страховые компании не будут возмещать расходы неосторожным любителям солнечных ванн. Некоторые предлагают добавить защиту от солнечных ожогов и ударов за отдельную плату. 

ДТП без документов

Травмы, полученные в аварии, когда человек управлял транспортным средством без водительских прав или был пассажиром ТС с пьяным водителем (исключение - общественный транспорт), не считаются страховыми и не подлежат возмещению.

Также страховщик откажется в выплате, если застрахованный пострадал, совершая противоправные действия или участвуя в забастовках или демонстрациях.

Военные действия или теракт

Страховая защита не распространяется на поездки во время военных действий, мятежей, путчей, народных волнений, бунтов и захвата власти. Некоторые страховщики предлагают такую страховку как дополнительную опцию.

Не будут оплачиваться лечение или репатриация клиента, пострадавшего от теракта. Также в стандартный полис не включены риски ядерного взрыва и радиоактивного заражения.

Неверные действия застрахованного

При наступлении страхового случая нужно сначала позвонить в сервисный центр, указанный в страховом полисе, и только потом обращаться в медучреждение. Если нарушить этот порядок, то страховая компания откажет в выплате.

Исключение - если нужна экстренная медицинская помощь. В таком случае алгоритм: вызов скорой помощи, а потом — звонок в сервисную компанию.

Отсутствие подтверждающих документов

На руках клиента обязательно должны быть бумаги, подтверждающих страховое событие и размер понесенных расходов. Если их нет, то выплата туристу не положена.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Последние материалы
США намерены разработать детали версии о причастности ИГИЛ* к теракту 22 марта
Бывший муж скончавшейся Кпадону не общался с ней восемь лет
ФСБ: задержанные боевики в Дагестане снабжали деньгами террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл"
Ольга Бузова сообщила о возвращении в Москву
В Минобороны Армении заявили о прибытии в страну американских инструкторов
Самую дорогую новую однокомнатную квартиру в Москве продают за ₽275 млн
Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
МВД: срок временного пребывания в России иностранных граждан сократится до 90 дней за год
Актриса Илана Юрьева сообщила в День смеха о смене религии
Египет планирует принимать более 2,5 млн туристов из России ежегодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников