9 причин, по которым страховая компания откажет в выплате путешественнику

Страховая может отказать туристу в выплате из-за алкоголя, беременности и спорта

3:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис ВЗР (временно выезжающих за рубеж), является обязательным для выдачи россиянам визы в другие страны и позволяет получить экстренную медпомощь за границей за счет страховщика. При этом далеко не каждый случай является страховым. Forbes рассказал, когда страховая компания может отказать в выплате туристу.

Спорт и активный отдых

В покрытие стандартного полиса не входят расходы на экстренную помощь и лечение, если травма получена туристом вследствие занятий активными и экстремальными видами спорта. Если вы планируете любые активности, будь то велопрогулки, горные лыжи, яхтинг, маунтинбайк и даже поход в аквапарк, это необходимо указать при покупке полиса.

Обострение хронических заболеваний

Если турист пожалуется в поездке на то, что его беспокоит старый гастрит, и попросит оплатить диагностику или лечение за рубежом, страховая откажет. Страховку для таких случаев нужно будет оплатить отдельно. Стандартный полис покрывает только организацию и оплату экстренной медпомощи.

Алкогольное опьянение

Если травма или несчастный случай произошли с человеком в состоянии алкогольного опьянения, а также под действием наркотиков, токсических или психоактивных веществ, случай тоже не признают страховым.

Беременность

Обычно стандартное покрытие не распространяется на ситуации, когда женщина на момент выезда за рубеж имеет срок беременности от 8 недель или ее диагностика возможна на территории страхования. Чтобы получить выплату, компании советуют включить в страховой полис дополнительную опцию.

Солнечные ожоги и удары

Почти все страховые компании не будут возмещать расходы неосторожным любителям солнечных ванн. Некоторые предлагают добавить защиту от солнечных ожогов и ударов за отдельную плату.

ДТП без документов

Травмы, полученные в аварии, когда человек управлял транспортным средством без водительских прав или был пассажиром ТС с пьяным водителем (исключение - общественный транспорт), не считаются страховыми и не подлежат возмещению.

Также страховщик откажется в выплате, если застрахованный пострадал, совершая противоправные действия или участвуя в забастовках или демонстрациях.

Военные действия или теракт

Страховая защита не распространяется на поездки во время военных действий, мятежей, путчей, народных волнений, бунтов и захвата власти. Некоторые страховщики предлагают такую страховку как дополнительную опцию.

Не будут оплачиваться лечение или репатриация клиента, пострадавшего от теракта. Также в стандартный полис не включены риски ядерного взрыва и радиоактивного заражения.

Неверные действия застрахованного

При наступлении страхового случая нужно сначала позвонить в сервисный центр, указанный в страховом полисе, и только потом обращаться в медучреждение. Если нарушить этот порядок, то страховая компания откажет в выплате.

Исключение - если нужна экстренная медицинская помощь. В таком случае алгоритм: вызов скорой помощи, а потом — звонок в сервисную компанию.

Отсутствие подтверждающих документов

На руках клиента обязательно должны быть бумаги, подтверждающих страховое событие и размер понесенных расходов. Если их нет, то выплата туристу не положена.