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Отчет Всероссийского союза страховщиков: рост онлайн-продаж и цифровизация в сфере страхования

В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества

1:23
Страхование

Согласно отчету Всероссийского союза страховщиков, в прошлом году доля посреднических продаж страховых полисов составила 73% от общего объема страховых премий.

В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Фото: commons.wikimedia.org by 2211473abhijithsaravanan is licensed under CC BY-SA 4.0

Президент союза Евгений Уфимцев отметил, что в первых трех кварталах 2023 года банковское страхование показывало рост, но после октября ситуация изменилась из-за снижения активности в ипотечном кредитовании.

В интервью для "РГ" было подчеркнуто увеличение объема онлайн-продаж. В настоящее время более 19% страховых премий приходится на электронные платформы, из которых 11% через посредников и 8% непосредственно на страховые компании. Уфимцев также отметил, что развиваются цифровые платформы и финансовые маркетплейсы, предлагающие широкий выбор страховых продуктов, включая ОСАГО и другие виды страхования.

Одним из ключевых моментов в области цифровизации страховых услуг в 2023 году был запуск электронной системы урегулирования убытков по ОСАГО. Уфимцев выразил уверенность в том, что подобные сервисы способствуют развитию онлайн-продаж и делают их более привлекательными для страховщиков.

Также была отмечена важность интеграции информационных систем страховщиков с государственной системой здравоохранения для более эффективного регулирования страховых случаев.


Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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