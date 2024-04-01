Отчет Всероссийского союза страховщиков: рост онлайн-продаж и цифровизация в сфере страхования

Согласно отчету Всероссийского союза страховщиков, в прошлом году доля посреднических продаж страховых полисов составила 73% от общего объема страховых премий.
Президент союза Евгений Уфимцев отметил, что в первых трех кварталах 2023 года банковское страхование показывало рост, но после октября ситуация изменилась из-за снижения активности в ипотечном кредитовании.
В интервью для "РГ" было подчеркнуто увеличение объема онлайн-продаж. В настоящее время более 19% страховых премий приходится на электронные платформы, из которых 11% через посредников и 8% непосредственно на страховые компании. Уфимцев также отметил, что развиваются цифровые платформы и финансовые маркетплейсы, предлагающие широкий выбор страховых продуктов, включая ОСАГО и другие виды страхования.
Одним из ключевых моментов в области цифровизации страховых услуг в 2023 году был запуск электронной системы урегулирования убытков по ОСАГО. Уфимцев выразил уверенность в том, что подобные сервисы способствуют развитию онлайн-продаж и делают их более привлекательными для страховщиков.
Также была отмечена важность интеграции информационных систем страховщиков с государственной системой здравоохранения для более эффективного регулирования страховых случаев.
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