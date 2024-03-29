Баня, урбеч и обтирание жиром. "ВСК" рассказала, после каких народных методов россиянам требуется медпомощь

Более трети россиян обращаются к врачу после лечения народными средствами

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Из-за лечения народными средствами пациенты из разных регионов России часто приходят к врачам с уже запущенными формами ОРВИ и других "сезонных" недугов, сообщили специалисты Цифровой клиники Страхового дома "ВСК".

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С. is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно опросу, проведенному страховщиком, в ЦФО и Поволжье предпочитают лечить простуду чесноком (65% опрошенных), используя его в форме настоек, приправ к блюдам и т. д. Еще 48% применяют горчичники, 39% — ингаляции с картофелем.

Жители ЮФО используют для лечения ОРВИ сироп тутовника (23%) и обтирание жиром (25%). А в Сибири и на Дальнем Востоке излюбленные народные средства — баня (33%) и водка с перцем (19%), отмечают в "ВСК".

Секрет кавказских долгожителей — курдюк (28%) и урбеч (30%). Также в этом регионе от простуды часто используют травяные чаи (29%), сообщает страховщик.

Урале и Северо-Запад России при симптомах ОРВИ предпочитают пропаривать ноги (36%) и употреблять мякоть алоэ (11%).

Страховщик предупредил, что народные средства не заменяют медицинского лечения, а минимум 35% обращений к терапевтам приходятся на жалобы на последствия и осложнения после нетрадиционного лечения.