Баня, урбеч и обтирание жиром. "ВСК" рассказала, после каких народных методов россиянам требуется медпомощь

Из-за лечения народными средствами пациенты из разных регионов России часто приходят к врачам с уже запущенными формами ОРВИ и других "сезонных" недугов, сообщили специалисты Цифровой клиники Страхового дома "ВСК".
Согласно опросу, проведенному страховщиком, в ЦФО и Поволжье предпочитают лечить простуду чесноком (65% опрошенных), используя его в форме настоек, приправ к блюдам и т. д. Еще 48% применяют горчичники, 39% — ингаляции с картофелем.
Жители ЮФО используют для лечения ОРВИ сироп тутовника (23%) и обтирание жиром (25%). А в Сибири и на Дальнем Востоке излюбленные народные средства — баня (33%) и водка с перцем (19%), отмечают в "ВСК".
Секрет кавказских долгожителей — курдюк (28%) и урбеч (30%). Также в этом регионе от простуды часто используют травяные чаи (29%), сообщает страховщик.
Урале и Северо-Запад России при симптомах ОРВИ предпочитают пропаривать ноги (36%) и употреблять мякоть алоэ (11%).
Страховщик предупредил, что народные средства не заменяют медицинского лечения, а минимум 35% обращений к терапевтам приходятся на жалобы на последствия и осложнения после нетрадиционного лечения.
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