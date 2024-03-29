"Обсуждение с Казахстаном ведется". Россия и Беларусь будут с единым полисом ОСАГО с октября 2024 года

РСА: единый полис ОСАГО России и Белоруссии заработает с октября

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Единый полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) России и Беларуси должен заработать с 1 октября 2024 года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на онлайн-конференции издания "Реальное время".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"С 1 октября 2024 г. Россия и Беларусь будут с единым полисом ОСАГО. Обсуждение такой инициативы с Казахстаном уже ведется, — отметил Ефимцев.

Президент РСА допустил, что к единому полису присоединятся и другие страны из ЕАЭС и ЕС.

"Сейчас самое главное — запустить технически совместную работу между двумя государствами", — добавил он.

Ранее единую "автогражданку" собирались опробовать в нескольких пилотных регионах, но позже от этой идеи отказались. Согласно планам РСА, программа будет реализована сразу в масштабах России и Белоруссии.

"Российская газета" отметила, что на старте внедрения единого ОСАГО стоимость полисов для российских и белорусских автовладельцев будет рассчитываться по тарифам и правилам, действующим в их странах.