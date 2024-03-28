Закон "Титаника" может сократить финансовые потери страховщика в связи с происшествием в Балтиморе

Закон 1850-х годов может стать спасательным кругом для британского страховщика после последнего инцидента на мосту в Балтиморе.
Эксперты в области права указывают, что Grace Ocean, судовладелец из Сингапура, чье судно столкнулось с мостом, и ее страховщик Brittania P&I, могут смягчить свою финансовую ответственность, воспользовавшись относительно малоизвестным законом XIX века. Этот закон был использован владельцами Титаника для ограничения финансовых убытков после его катастрофы в 1912 году и может сыграть важную роль в текущей ситуации.
Инцидент, приведший к серьезным нарушениям в транспортной системе восточного побережья США и возможным человеческим жертвам, поставил владельца судна в трудное юридическое положение.
Согласно изданию The Edge Malaysia, судебные разбирательства будут включать различные стороны, включая оператора моста и родственников шести человек, которые, предположительно, погибли в результате столкновения в реке Патапско.
Морской закон 1851 года может значительно снизить финансовую нагрузку на Grace Ocean, ограничивая ее ответственность стоимостью судна после инцидента и любыми доходами от грузоперевозок.
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