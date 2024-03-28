В СПбМТСБ рассматривается возможность запуска торговли услугами, включая страхование

Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев выразил намерение расширить спектр торговых операций биржи, включая возможность запуска торговли логистическими услугами и страхованием.
В интервью для "РБК" он подчеркнул, что биржа серьезно нацелена на этот шаг и активно ищет подходы для реализации данной инициативы. Особое внимание будет уделено формированию индексов логистических услуг, в первую очередь связанных с железнодорожным транспортом.
Помимо логистики, Артемьев также упомянул интерес к возможностям по торговле страхования и фрахта. При этом было отмечено, что в настоящее время биржа не рассматривает возможности по торговле валютой и ценными бумагами.
Глава биржи также не исключил возможности расширения ассортимента товаров, который в настоящее время включает в себя углеводороды (нефть, газ, нефтепродукты) и другие товары. Он упомянул возможное добавление в ассортимент угля, металлов, минеральных удобрений, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции и других товаров, сообщает "Ведомости".
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".