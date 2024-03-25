Автостраховщики назвали самые аварийные российские регионы

РСА: Дагестан — лидер по числу страховых случаев по ОСАГО

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава РСА Евгений Уфимцев назвал российские регионы, которые лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО. Слова страховщика передаёт сайт организации.

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое место в рейтинге по итогам 2023 года занял Дагестан. Здесь частота страховых инцидентов составила 9,3%, то есть, почти каждый десятый владелец полиса ОСАГО устраивал аварию.

Вторую строчку в списке заняла Ингушетия — 8%, третье место досталось Чечне, у которой 7,4%.

Также в десятку регионов-лидеров по числу страховых случаев вошли Приморье и Хабаровский край, Новосибирск и Якутия, Карачаево-Черкессия, Чувашия и Томская область.

Что касается Москвы, где водителей больше всего в стране, она заняла 13-е место, набрав 5%.

Как добавил Уфимцев, в 2023 году владельцы ОСАГО стали ездить аккуратнее, что подтверждает статистика: 5,1% в 2022 году против 4,5% в 2023 году. Но в ряде регионов проблема частых аварий ещё актуальна, резюмировал специалист.