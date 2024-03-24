"Люди стали сомневаться в стабильности мира". Менеджер "Росгосстраха" рассказала, как новые реалии изменили клиентов страховых компаний

"Росгосстрах": пандемия и мошенники создали новый тип клиента страховых компаний

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Новый" клиент страховой компании — человек, адаптировавший свою жизнь к изменившимся реалиям, заявила на прошедшей 21 марта в Москве конференции "InsurSelling-2024. Продажи страхования — потенциал и перспективы" член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлия Шабанова.

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Шабанова отметила, что после пандемии ковида-19 россияне обратили пристальное внимание на здоровье, а из-за потери работы и участившихся случаев мошенничества и киберрисков люди стали серьезнее относиться к вопросу защиты своих финансов.

"Люди стали сомневаться в стабильности мира и перестали чувствовать уверенность в завтрашнем дне, — отметила менеджер "Росгосстраха".

По ее словам, в новых реалиях клиенты при принятии решения о страховании учитывают целый ряд факторов, таких как простота, доступность, скорость, ощущение доверия к страховой компании и поддержки от нее, а также возможность выбирать страховой продукт "по своим правилам".

"Меняется клиент — меняемся мы. Наши традиционные каналы продаж получили новые вызовы: "нового" клиента, страховое мошенничество, законодательные и экономические ограничения. Все это привело к ускоренному развитию альтернативных каналов (агрегаторы, цифровые решения), необходимости импортозамещения и в целом — к смене стратегии развития страховщика", — подчеркнула Шабанова.

Менеджер добавила, что пандемия показала агентскому каналу продаж необходимость в цифровизации. "Новому" клиенту необходимо предоставить возможность полного дистанционного обслуживания. Помимо этого, страховщикам сегодня приходится выстраивать целую "виртуальную" компанию с соответствующей поддержкой, обучением и менторством", отметила представитель "Росгосстраха".