Стало известно, кто будет виновен в ДТП с участием беспилотного автомобиля

Минтранс: виновником ДТП с участием беспилотника будет его владелец

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который объясняет, кто будет виноват в ДТП с участием беспилотного автомобиля. Об этом пишет "Парламентская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Dllu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В статье утверждается, что беспилотники могут начать курсировать по российским дорогам уже в 2025 году. И если такой аппарат попадёт в аварию, отвечать за её последствия будет владелец.

Кроме того, в документе прописаны случаи, когда ответственными за ДТП будут производители и диспетчеры, если их вина в произошедшем будет доказана.

Издание утверждает, что беспилотники хорошо показали себя в ходе тестирования. В частности, их использование для перевозок грузов на 90% снижает аварийность и на 30% уменьшает затраты.

Что касается страховых компаний, законопроект предлагает дать им право получать информацию из бортовых самописцев беспилотных автомобилей. А по новому закону об ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчика), который заработает 1 сентября, пассажир беспилотника сможет получать компенсацию в размере до 2 млн рублей.