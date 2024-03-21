Стало известно, кто будет виновен в ДТП с участием беспилотного автомобиля

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который объясняет, кто будет виноват в ДТП с участием беспилотного автомобиля. Об этом пишет "Парламентская газета".
В статье утверждается, что беспилотники могут начать курсировать по российским дорогам уже в 2025 году. И если такой аппарат попадёт в аварию, отвечать за её последствия будет владелец.
Кроме того, в документе прописаны случаи, когда ответственными за ДТП будут производители и диспетчеры, если их вина в произошедшем будет доказана.
Издание утверждает, что беспилотники хорошо показали себя в ходе тестирования. В частности, их использование для перевозок грузов на 90% снижает аварийность и на 30% уменьшает затраты.
Что касается страховых компаний, законопроект предлагает дать им право получать информацию из бортовых самописцев беспилотных автомобилей. А по новому закону об ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчика), который заработает 1 сентября, пассажир беспилотника сможет получать компенсацию в размере до 2 млн рублей.
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