Работодатели из-за нехватки кадров повысили спрос на программы ДМС

ЦБ: работодатели привлекают новых сотрудников при помощи ДМС

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Из-за нехватки кадров российским работодателям пришлось расширить спрос на программы страхования сотрудников, пишет издание "Суверенная экономика".

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

ЦБ опубликовал данные, согласно которым сборы ДМС в прошлом году выросли почти на 20 процентов, раньше этот показатель достигал всего 7 процентов. Таким страхованием стали интересоваться представители малого и среднего бизнеса, которые прежде не приобретали полисы. У крупных страховых организаций спрос на расчет ДМС вырос в несколько раз.

"В "Ренессанс страховании" число застрахованных по ДМС сотрудников в малом бизнесе выросло за прошлый год на 7,5%, в среднем — на 2,4%. В основном клиенты приобретали полисы впервые", — рассказала гендиректор компании Юлия Гадлиба.

В "РЕСО-гарантии" запросы на расчет стоимости тоже повысился почти в три раза, каждая десятая заявка была от тех клиентов, которые до этого не оформляли такой вид страхования.