Работодатели из-за нехватки кадров повысили спрос на программы ДМС

Из-за нехватки кадров российским работодателям пришлось расширить спрос на программы страхования сотрудников, пишет издание "Суверенная экономика".
ЦБ опубликовал данные, согласно которым сборы ДМС в прошлом году выросли почти на 20 процентов, раньше этот показатель достигал всего 7 процентов. Таким страхованием стали интересоваться представители малого и среднего бизнеса, которые прежде не приобретали полисы. У крупных страховых организаций спрос на расчет ДМС вырос в несколько раз.
"В "Ренессанс страховании" число застрахованных по ДМС сотрудников в малом бизнесе выросло за прошлый год на 7,5%, в среднем — на 2,4%. В основном клиенты приобретали полисы впервые", — рассказала гендиректор компании Юлия Гадлиба.
В "РЕСО-гарантии" запросы на расчет стоимости тоже повысился почти в три раза, каждая десятая заявка была от тех клиентов, которые до этого не оформляли такой вид страхования.
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