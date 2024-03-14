Названы топ-5 выплат владельцам загородных домов в 2023 году

В "АльфаСтрахование" назвали топ-5 выплат владельцам загородных домов в 2023 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В "АльфаСтраховании" сделали анализ данных по страхованию имущества и выявили 5 самых крупных выплат владельцам загородных домов. Оказалось, что все они связаны с пожарами, пишет издание Korins.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Наибольшая выплата составила больше 40 миллионов рублей. В доме в Московской области произошел пожар утром из-за того, что электрооборудование некорректно работало. Известно, что семьи не было дома, поэтому пострадавших нет. Однако дом полностью сгорел, даже фундамент. Небольшие разрушения получил соседний дом.

Еще один владелец частного дома в Ярославской области из-за пожара потерял свою часть в дуплексе. Часть дома была полностью уничтожена. Страховая выплата составила больше 13 миллионов рублей.

В Курганской области из-за хулигана, устроившего поджог сухой травы, огонь перешел на жилые дома. У клиента "АльфаСтрахование" не стало не только дома, но и летней кухни, бани.

В Тульской области сарай и жилой дом сгорели дотла. Была назначена выплата в размере 13 миллионов рублей.

В Московской области из-за короткого замыкания произошел пожар в бойлерной части дома, построенного из бруса. Он сгорел полностью.