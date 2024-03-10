Новый законопроект предлагает страховать граждан РФ от киберрисков. Идея вызвала широкую дискуссию

Совфед РФ предложил страховать россиян от утечки персональных данных

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Совет по развитию цифровой экономики при СовФеде РФ подготовил проект закона по защите граждан России от киберрисков, сообщает "Страховой случай".

Фото: wikimedia.org by Almonroth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Документ предполагает полное возмещение пострадавшим имущественного ущерба, для чего участниками рынка могут быть сформированы специальные фонды, депозиты и другие альтернативные механизмы обеспечения финансовых гарантий.

В обсуждение инициативы обеспечения россиянам финансовых гарантий в случае утечки персональных данных вовлечены профильные министерства, Роскомнадзор, Банк России и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Представители ВСС подчеркнули, что законопроект актуален, однако характер и возможности подобной системы точно не определены. По мнению экспертов, необходима проработка таких параметров, как цели защиты и лимитов, перечень рисков и исключений, круг операторов и т. д. В союзе призвали к осторожному и поэтапному внедрению новшеств.

Национальная страховая информационная система (НСИС) также отметила, что инициатива требует проработки. По мнению специалистов, необходимо определить набор рисков, размер страховой суммы, подходы к оценке ущерба и порядок урегулирования убытков.

В целом эксперты согласились, что к ключевым вопросам стоит отнести оценку ущерба и определение объектов киберстрахования.