Новый законопроект предлагает страховать граждан РФ от киберрисков. Идея вызвала широкую дискуссию

Совет по развитию цифровой экономики при СовФеде РФ подготовил проект закона по защите граждан России от киберрисков, сообщает "Страховой случай".
Документ предполагает полное возмещение пострадавшим имущественного ущерба, для чего участниками рынка могут быть сформированы специальные фонды, депозиты и другие альтернативные механизмы обеспечения финансовых гарантий.
В обсуждение инициативы обеспечения россиянам финансовых гарантий в случае утечки персональных данных вовлечены профильные министерства, Роскомнадзор, Банк России и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Представители ВСС подчеркнули, что законопроект актуален, однако характер и возможности подобной системы точно не определены. По мнению экспертов, необходима проработка таких параметров, как цели защиты и лимитов, перечень рисков и исключений, круг операторов и т. д. В союзе призвали к осторожному и поэтапному внедрению новшеств.
Национальная страховая информационная система (НСИС) также отметила, что инициатива требует проработки. По мнению специалистов, необходимо определить набор рисков, размер страховой суммы, подходы к оценке ущерба и порядок урегулирования убытков.
В целом эксперты согласились, что к ключевым вопросам стоит отнести оценку ущерба и определение объектов киберстрахования.
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