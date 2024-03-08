Известный американский страховщик назвал три важных момента, которые стоит учесть бизнесменам, занятым в сфере строительства

В американской фирме IAT Insurance Group дали строительным компаниям советы по страхованию. Об этом пишет Insurance Journal.
Страховщики предупреждают, что 2024 год не станет исключением и принесёт строителям новые проблемы. По мнению экспертов, в нынешнем году расходы на строительство упадут из-за роста процентных ставок на кредиты для таких проектов.
В первую очередь страховая компания советует отказаться от практики приобретения самой дешёвой страховки, так как в итоге такое страхование лишь повышает потенциальную ответственность. Вместе с этим рекомендуется разработать и внедрить планы обеспечения безопасности.
Во-вторых, следует просчитать все риски, занимаясь перепрофилированием зданий из нежилых в жилые. Особенно рискованна работа на таких объектах, где собственником квартир является не кооператив, а у каждой квартиры свой хозяин.
— Если ваша компания планирует перейти к строительству или реконструкции зданий определённого типа, потратьте некоторое время, чтобы понять свой риск. Страхование новых предприятий может стоить дороже из-за неопытности в строительстве такого типа, что приводит к большему риску для страховщиков, — отмечают в IAT Insurance Group.
Наконец, третья рекомендация: обратить внимание на программы страхования, чувствительные к убыткам. Они помогут сократить расходы, потому что размер страховых взносов в таких предложениях снижается, если убытки компании сокращаются.
Напомним, ранее стало известно об острой нехватке кадров в российской строительной сфере. До конца года отрасль может не досчитаться 15% сотрудников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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