Стройиндустрия России может недосчитаться 15% кадров к концу 2024 года

Эксперты забили тревогу по поводу того, что к концу этого года стройиндустрия России не досчитается 15% сотрудников. В своём прогнозе эксперты ссылаются на исследование Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Эксперты также напомнили, что дефицит кадров в строительстве начался не сегодня, а в 2020 году.
Сообщается, что больше всего строительным компаниям не хватает каменщиков, монолитчиков, штукатуров, оконщиков. По ряду таких рабочих профессий дефицит доходит до значения в 20-25%. Такую нехватку кадров подтвердила директор по персоналу ГК "Гранель" Ольга Бережанская. С ней согласна гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. Она помимо вышеуказанных специальностей дефицитными назвала архитекторов, инженеров и сметчиков.
Главными причинами такого дефицита в строительной отрасли эксперты называют — низкие зарплаты и демографическую ситуацию в стране. Плюс с недавнего времени сократился приток иностранных специалистов в Россию. С последним согласен президент "Национального объединения строителей" Антон Глушков. Он отметил, что приток мигрантов в прошлом году сократился почти на 50%.
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