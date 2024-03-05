Россияне могут застраховаться от непредвиденных ситуаций и сохранить накопления

Директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов рассказал, как сохранить накопления в случае форс-мажора. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика.
Пурсанов согласился, что обидно вынимать отложенные деньги, когда случаются незапланированные траты, однако можно застраховаться от подобной ситуации.
— Если случится неприятность, расходы компенсирует страховая компания, а вы сбережёте своё время, нервы, силы и сможете быстрее достичь финансовых целей, — отметил специалист.
Страховщик добавил, что только его компания в прошлом году помогла россиянам, столкнувшимся с форс-мажором, сберечь 7,6 млрд рублей.
Напомним, ранее экономист рассказал, как управлять своими деньгами во время кризиса. Он дал пять практических советов. Подробнее ознакомиться с ними можно в нашем материале.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.