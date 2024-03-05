Россияне могут застраховаться от непредвиденных ситуаций и сохранить накопления

Эксперт в области страхования рассказал, как уберечь деньги в случае форс-мажора

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов рассказал, как сохранить накопления в случае форс-мажора. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика.

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Пурсанов согласился, что обидно вынимать отложенные деньги, когда случаются незапланированные траты, однако можно застраховаться от подобной ситуации.

— Если случится неприятность, расходы компенсирует страховая компания, а вы сбережёте своё время, нервы, силы и сможете быстрее достичь финансовых целей, — отметил специалист.

Страховщик добавил, что только его компания в прошлом году помогла россиянам, столкнувшимся с форс-мажором, сберечь 7,6 млрд рублей.

Напомним, ранее экономист рассказал, как управлять своими деньгами во время кризиса. Он дал пять практических советов. Подробнее ознакомиться с ними можно в нашем материале.