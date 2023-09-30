Экономист поделился пятью правилами управления финансами в период экономических кризисов

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Во времена экономических и политических нестабильностей многие люди, подверженные панике, могут совершать спонтанные и ошибочные финансовые решения, такие как массовая покупка валюты, запасов продуктов или даже снятие всех денежных средств с банковских счетов и их хранение "под матрасом". Основатель краудлендинговой платформы JetLend, Роман Хорошев, поделился пятью правилами управления финансами в период кризиса.

Фото: openverse

Первое правило заключается в том, чтобы начать активное планирование бюджета, включая анализ доходов и расходов, а также ведение финансового дневника. Второе правило подразумевает откладывание 10% от доходов для создания финансовой подушки безопасности.

Согласно Хорошеву, начинать лучше с размещения денег под процентами в банке, даже если у человека есть кредиты и доход кажется недостаточным. Это позволит создать накопления, которые могут стать финансовой подушкой на случай непредвиденных обстоятельств. Принцип "плати себе первым" (pay yourself first) подразумевает откладывание средств на сбережения или инвестиции немедленно после получения дохода, а не после оплаты счетов и обязательств.

Третье правило — следить за кредитной нагрузкой, чтобы сумма платежей по кредитам не превышала 30% общего дохода семьи. Это оптимальная доля согласно эксперту.

"Контроль кредитов — четвертое правило", — добавил Хорошев.

В случае финансовых трудностей с займами можно воспользоваться различными законными способами, такими как рефинансирование кредита или предоставление отсрочки платежей.

И, наконец, главное правило — не поддаваться панике. Важно рационально проанализировать обстановку и только после этого принимать финансовые решения, чтобы избежать ошибок, подобных панической массовой покупке продуктов или валюты в периоды кризисов.

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