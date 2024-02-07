Астролог Шевченко назвала хобби, раскрывающие творческий потенциал разных знаков зодиака

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По мнению астролога Натальи Шевченко, знак зодиака может указать на то, какие увлечения могут помочь человеку раскрыть свои способности.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Для представителей знака Овна идеальным выбором будут занятия связанные со спортом и скоростью, такие как курсы самообороны, стрельбы, скалолазание, гонки и туризм.

Тельцам, согласно астрологу, больше подойдут спокойные занятия, такие как посещение выставок архитектуры, театров, музеев, а также уроки макияжа, арт-терапии, дизайна или этикета.

Близнецы могут раскрыть свой потенциал через настольные игры, курсы ораторского мастерства или стендапа, а также физические упражнения, такие как велопрогулки, легкая атлетика и командные виды спорта.

Для Раков рекомендуется занятие плаванием и готовкой, в то время как Львам помогут проявить свои творческие способности участие в различных мероприятиях, таких как квесты, конкурсы, шоу, театральные постановки и концерты, а также курсы ораторского или актерского мастерства.

Девам стоит обратить внимание на интеллектуальные игры, занятия по тайм-менеджменту и финансовому планированию, а Весам — на курсы стилистов, визажистов, дизайнеров или уроки по этикету.

Скорпионы могут раскрыть свой творческий потенциал через занятия экстримом и походами на выживание, в то время как для Стрельцов подойдут чтение книг, конные прогулки, путешествия, походы в музеи и на экскурсии.

Горнолыжный спорт и альпинизм подойдут для Козерогов, а велопрогулки и прыжки с парашютом — для Водолеев. Рыбы могут раскрыть свой творческий потенциал через мастер-классы по рисованию, курсы вокала или фотомастерства.

Тем не менее, самые точные рекомендации по раскрытию творческого потенциала могут быть даны только после индивидуального анализа натальной карты, заключила Шевченко в беседе с Москвой 24.