Астролог Шевченко назвала хобби, раскрывающие творческий потенциал разных знаков зодиака

По мнению астролога Натальи Шевченко, знак зодиака может указать на то, какие увлечения могут помочь человеку раскрыть свои способности.
Для представителей знака Овна идеальным выбором будут занятия связанные со спортом и скоростью, такие как курсы самообороны, стрельбы, скалолазание, гонки и туризм.
Тельцам, согласно астрологу, больше подойдут спокойные занятия, такие как посещение выставок архитектуры, театров, музеев, а также уроки макияжа, арт-терапии, дизайна или этикета.
Близнецы могут раскрыть свой потенциал через настольные игры, курсы ораторского мастерства или стендапа, а также физические упражнения, такие как велопрогулки, легкая атлетика и командные виды спорта.
Для Раков рекомендуется занятие плаванием и готовкой, в то время как Львам помогут проявить свои творческие способности участие в различных мероприятиях, таких как квесты, конкурсы, шоу, театральные постановки и концерты, а также курсы ораторского или актерского мастерства.
Девам стоит обратить внимание на интеллектуальные игры, занятия по тайм-менеджменту и финансовому планированию, а Весам — на курсы стилистов, визажистов, дизайнеров или уроки по этикету.
Скорпионы могут раскрыть свой творческий потенциал через занятия экстримом и походами на выживание, в то время как для Стрельцов подойдут чтение книг, конные прогулки, путешествия, походы в музеи и на экскурсии.
Горнолыжный спорт и альпинизм подойдут для Козерогов, а велопрогулки и прыжки с парашютом — для Водолеев. Рыбы могут раскрыть свой творческий потенциал через мастер-классы по рисованию, курсы вокала или фотомастерства.
Тем не менее, самые точные рекомендации по раскрытию творческого потенциала могут быть даны только после индивидуального анализа натальной карты, заключила Шевченко в беседе с Москвой 24.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.