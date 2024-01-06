Гадания на чувства возлюбленного

1:18 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Гадания на чувства возлюбленного давно привлекают внимание и поклонников магии. Эти предсказания отвечают на волнующие вопросы о том, что чувствует избранник или избранница: какова природа его чувств, что занимает его мысли, и какова общая эмоциональная связь.

Фото: commons.wikimedia. org by Albert Anker is licensed under public domain

Само гадание на чувства стало неотъемлемой частью бытовой магии, превращаясь в красочные ритуалы. Например, ворожба у зеркала или гадание с венками, качающимися на воде в день Ивана Купалы, являются яркими примерами.

Одним из популярных способов гадания является "Любит — не любит". Этот ритуал позволяет гадающей узнать, каково отношение ее возлюбленного к ней. Проведение гадания включает в себя взятие колоды карт, их тщательное перемешивание и фокусировку на мыслях о любимом. Затем карты раскладываются в рядах, и с помощью определенных правил убираются и заменяются карты, пока не формируются конечные ряды. Оставшиеся карты позволяют гадающей расшифровать чувства возлюбленного, в зависимости от их числа.

Гадание на чувства — это волнующий и таинственный способ получить ответы на вопросы о любви.