Гадание по теням

1:44 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Тень, как загадочный образ, хранит в себе множество тайн, и с древности она ассоциировалась с человеческой душой. Верили, что нападение на тень может повлечь беды для человека, хотя, казалось бы, это всего лишь малозначительное явление.

Существует древнее гадание, связанное с предсказанием будущего по тени, создаваемой горящей бумагой. Осторожность в использовании огня, проведение гадания в тишине и одиночестве — важные условия. Сначала задайте вопрос, затем сожгите чистый лист бумаги, положите его на плоскую тарелку и наблюдайте, как его тень отразится на стене. Образы, возникающие в процессе, будут ответом на ваш вопрос.

Такое гадание зависит от фантазии гадающего и может произвести различные образы. Несмотря на универсальные символы, индивидуальные восприятия могут внести свои коррективы в значение фигур, и интуиция играет здесь важную роль.

Гадание по тени — это доступное всем занятие, схожее с мистическими ритуалами. Проведение требует тишины, полумрака и фантазии гадающего.

Ритуал предпочтительно проводить в нежилых помещениях, но при отсутствии такой возможности подойдет любая комната. Рекомендуется избегать спален и детских комнат. После ритуала необходимо очистить пространство от лишней энергии: проветрить комнату, обрызгать святой водой и использовать пламя свечи для очищения углов помещения, где проводилось гадание.

Гадание по теням — это возможность размышления и поиска ответов на вопросы, иногда не столь однозначных.