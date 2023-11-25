День Фёдора Мороза: традиции, советы и ясновидящие предсказания

24 ноября — день памяти преподобного Феодора Студита, известного своим вкладом в богословие и борьбой против еретичества. Народ называет этот день "Федор Мороз" из-за прихода настоящих зимних морозов.
Ясновидящая Инна Мишина делится советами по правильному проведению этого дня, рекомендуя генеральную уборку для привлечения удачи и внимание к духовной жизни.
Она предостерегает от свадеб в этот день, советует избегать сплетников, ругани и выбрасывать посуду с отбитыми краями для привлечения достатка.
Мишина также советует семейный ужин за большим столом, чтобы согреть сердца в холодный день.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.