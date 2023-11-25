День Фёдора Мороза: традиции, советы и ясновидящие предсказания

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24 ноября — день памяти преподобного Феодора Студита, известного своим вкладом в богословие и борьбой против еретичества. Народ называет этот день "Федор Мороз" из-за прихода настоящих зимних морозов.

Фото: i.guim.co. uk/img/media/3ee31e30e28f5106e1a506ea8d871ed8b1042aa0/0_162_4850_2910/master/4850.jpg?width=1200&height=900&quality=85&auto=format&fit=crop&s=f56920be9f54a21f57ba3ce969d3e03b

Ясновидящая Инна Мишина делится советами по правильному проведению этого дня, рекомендуя генеральную уборку для привлечения удачи и внимание к духовной жизни.

Она предостерегает от свадеб в этот день, советует избегать сплетников, ругани и выбрасывать посуду с отбитыми краями для привлечения достатка.

Мишина также советует семейный ужин за большим столом, чтобы согреть сердца в холодный день.