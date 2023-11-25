Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза высказался о победителе шоу "Ну-ка, все вместе!": не отберёт хлеб у членов жюри
Поэт Пеленягрэ назвал причину русофобии Лаймы Вайкуле: боится за имущество
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"
Ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Актриса Яна Поплавская "раскритиковала" Первый канала за заставку с иноагентами
В Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм
Россияне массово стали покупать бункеры в Ростове
В Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей

День Фёдора Мороза: традиции, советы и ясновидящие предсказания

0:43
Гороскопы

24 ноября — день памяти преподобного Феодора Студита, известного своим вкладом в богословие и борьбой против еретичества. Народ называет этот день "Федор Мороз" из-за прихода настоящих зимних морозов.

День Фёдора Мороза: традиции, советы и ясновидящие предсказания
Фото: i.guim.co. uk/img/media/3ee31e30e28f5106e1a506ea8d871ed8b1042aa0/0_162_4850_2910/master/4850.jpg?width=1200&height=900&quality=85&auto=format&fit=crop&s=f56920be9f54a21f57ba3ce969d3e03b

Ясновидящая Инна Мишина делится советами по правильному проведению этого дня, рекомендуя генеральную уборку для привлечения удачи и внимание к духовной жизни.

Она предостерегает от свадеб в этот день, советует избегать сплетников, ругани и выбрасывать посуду с отбитыми краями для привлечения достатка.

Мишина также советует семейный ужин за большим столом, чтобы согреть сердца в холодный день.

Народный праздник «Фёдор Студит». 24 ноября. Что нужно делать в этот день.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Журналисты выяснили, куда пропал актёр Гоша Куценко, и что он говорил о СВО

Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.

Стало известно, куда пропал актёр Гоша Куценко: попал в чёрный список Первого канала
Раскрыты подробности смерти актёра Максима Шахрова: вылетел на встречку
Появились страшные подробности смерти актёра Максима Шахрова
Банк отказался блокировать карту умирающего бойца СВО
В России больше нет параллельного импорта автомобилей
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
105 работников Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали
Врачи объяснили, почему в период низкого атмосферного давления нельзя пить кофе и спиртное
"Все были в ужасе": Иван Охлобыстин рассказал, как относятся к Ефремову в колонии
"Все были в ужасе": Иван Охлобыстин рассказал, как относятся к Ефремову в колонии
Последние материалы
Юрий Лоза высказался о победителе шоу "Ну-ка, все вместе!": не отберёт хлеб у членов жюри
Поэт Пеленягрэ назвал причину русофобии Лаймы Вайкуле: боится за имущество
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"
Ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Актриса Яна Поплавская "раскритиковала" Первый канала за заставку с иноагентами
В Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм
Россияне массово стали покупать бункеры в Ростове
В Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей
В Миассе активно ищут свидетелей погрома на кладбище
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников