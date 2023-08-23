Psychology Today: Почему люди-нарциссы начинают изменять: психологи объяснили это самой их натурой

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Новое исследование проливает на свет то, почему нарциссы могут быть более склонны к неверности в отношениях. Независимо от того, связаны ли вы лично с нарциссическим человеком, знаете ли кого-то, кто является нарциссом, или у вас были такие отношения в прошлом, вам, вероятно, знакома их вера в свое превосходство над партнерами. Рассказывает об этом Psychology Today.

Фото: "Importance of Mental Health Awareness - Bayside Psychologist" by psychologyresearcher18 is marked with CC0 1.0.

"Грандиозный" нарцисс проявляет черты веры не только в то, что он превосходит всех остальных, но и в то, что он заслуживает партнера, который соответствует его ощущаемому превосходству. Они могут оставаться в отношениях, все еще высматривая потенциально "лучшую" пару. Точно так же "уязвимый" нарцисс, движимый глубоким чувством неполноценности, может искать подтверждения за пределами отношений, чтобы подтвердить свою желательность в качестве романтических партнеров.

Хотя эти объяснения могут иметь логический смысл, не хватает серьёзных исследований, которые эмпирически подтвердили бы наше понимание того, как нарциссисты относятся к неверности. Исследование Атерет Гевирц-Мейдан и её коллег из Хайфского университета направлено на устранение этого пробела, уделяя особое внимание парам, а не отдельным людям, поскольку предыдущие исследования в основном касались одиноких людей.

Исследователи сосредоточились на изучении связи между нарциссизмом и отношением к неверности в парах, особенно в долгосрочных отношениях, где неверность играет особую роль по сравнению со сценариями краткосрочных свиданий.

В исследовании приняли участие 135 гетеросексуальных пар, состоящих в браке не менее трех лет, и родители по крайней мере одного ребенка. Их оценивали на основе их нарциссических черт и отношения к неверности. Результаты показали, что женщины с высоким уровнем грандиозного нарциссизма были более склонны к неверности. Уязвимый нарциссизм оказывал более сильное воздействие как на мужчин, так и на женщин, повышая их склонность к неверности.

Исследование подчеркивает, что выявление нарциссизма как потенциальной причины неверности имеет значительные последствия для пар, проходящих терапию. Это также дает представление людям, имеющим дело с нарциссическим партнером, предполагая, что их потребность в одобрении и внимании определяет их отношение и, возможно, поведение. Понимание этого может помочь партнёрам справиться с проблемами, связанными с нарциссическими тенденциями в отношениях.