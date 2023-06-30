Эзотерик Нефертари назвала самые эффективные способы защиты от негативной энергии

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Таролог и эзотерик Анна Нефертари рассказала о нескольких способах уберечься от негативной энергии. Она отметила, что негатив может исходить, как от окружающих, так и от помещений и отдельных вещей.

Эксперт сообщила, что негативная энергия способна повлиять не только на эмоциональное состояние человека, но и здоровье, работу, общение с окружающими.

Нефертари рекомендовала гражданам приобрести браслет из натуральных камней: дерева, золота или серебра.

"Стоит делать это перед разговором с неприятными людьми или встречей в месте с негативной энергией", — сказала Нефертари.

Таролог рассказала ещё об одном способе защитить себя от негативного воздействия, который называется "кирпичная стена". Её можно использовать во время негативного разговора или в неприятной обстановке. Об этом сообщает Москва 24.

"Надо мысленно представить кирпичную стену между собой и недоброжелателем. С момента её установки все энергетические атаки будут разбиваться об неё, не достигая вас", — подчеркнула эзотерик.