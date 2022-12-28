Астролог Зараев: в первой половине 2023 года ядерная война не просматривается

Новый 2023 год будет называться годом Водяного Чёрного Кота или Кролика, поскольку на Востоке кота часто сравнивают с кроликом и считают предстоящий год двойным. По мнению астролога Александра Зараева, именно кот определяет характер текущего времени. Он отметил, что 2023 год будет гораздо "мягче", чем 2022, так как на смену грубой силе придёт дипломатия и хитрость.

Зараев подчеркнул, что президента Украины Владимира Зеленского подталкивали к конфликту с Россией в начале 2020 года, однако пандемия коронавируса остановила планы Киева. Астролог убеждён, что украинские войска готовились к наступлению на Крым 6 марта 2022 года. Спустя год, вначале весны, ожидаются крупные перемены во всём мире, отметил он. Наиболее значимые события астролог прогнозирует в 2025 году.

"Европа умирает — её убивают, её отравили, полностью обесточили", — указал он в беседе с argumenti.ru.

По мнению Зараева, в первой половине 2023 года ядерной войны не будет. Более того, в начале года он ожидает крупных успехов российской армии, и к марту уже будет актуальна тема переговоров.