Астролог Сафронова: 22 декабря в 2022 году по энергетике будет сильнее новогодней ночи

Звёздный астролог Алина Сафронова назвала 22 декабря 2022 года мощным по своему энергетическому потенциалу днём.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, скопление двоек (22.12.2022) сигнализирует о балансе между гармоничным состоянием и разрушениями, а также указывает человеку верную дорогу. По словам астролога, в четверг начнётся зимнее солнцестояние. Жители Месопотамии верили, что именно в этот период открываются врата в духовный мир, уточнила специалист.

"В дни солнцестояния и равноденствия грань между физическим и духовным миром истончается", — сказала Сафронова.

Она призвала россиян загадать заветные желания именно 22 декабря, а не под бой курантов. Кроме того, эксперт посоветовала убраться в доме и избавиться от ненужных вещей в этот уникальный день.

Как пояснила астролог, в четверг нужно обязательно обойтись без конфликтных ситуаций. Сафронова убеждена: 22 декабря всем людям следует сосредоточиться на позитивных мыслях, которые обязательно приведут к успеху.