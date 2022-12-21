Звёздный астролог Алина Сафронова назвала 22 декабря 2022 года мощным по своему энергетическому потенциалу днём.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, скопление двоек (22.12.2022) сигнализирует о балансе между гармоничным состоянием и разрушениями, а также указывает человеку верную дорогу. По словам астролога, в четверг начнётся зимнее солнцестояние. Жители Месопотамии верили, что именно в этот период открываются врата в духовный мир, уточнила специалист.
"В дни солнцестояния и равноденствия грань между физическим и духовным миром истончается", — сказала Сафронова.
Она призвала россиян загадать заветные желания именно 22 декабря, а не под бой курантов. Кроме того, эксперт посоветовала убраться в доме и избавиться от ненужных вещей в этот уникальный день.
Как пояснила астролог, в четверг нужно обязательно обойтись без конфликтных ситуаций. Сафронова убеждена: 22 декабря всем людям следует сосредоточиться на позитивных мыслях, которые обязательно приведут к успеху.
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