Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов

На этой неделе Стрельцы пользуются большим уважением. Убаюканные красивыми речами, они могут свернуть горы. Но чрезмерное количество взваленных на себя обязательств будет беспокоить, может даже привести к стрессу, пишет Timesnow.
Некоторые представители этого знака могут увлечься новым хобби, студенты могут сделать перерыв, так как они усердно учились все это время.
Стоит взять дело в свои руки и попытаться решить проблемы. В бизнесе этот подход может оказаться полезным. Кого-то ждет успех в текущих проектах. Неделя может принести много хороших новостей на рабочем фронте. Коллеги будут поддерживать вас. Вы будете целенаправленно двигаться к цели, чем вызовете уважение у них.
Стрелец может заинтересоваться спортом и играми в кругу семьи, например, настольными.
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