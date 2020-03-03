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Новый космический корабль будет медлительнее предшественников

Гороскоп

Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин.

Чтобы добраться до орбитальной космической станции с космодрома Восточный на ракете "Ангара", космонавтам понадобится на 214 секунд больше, чем если бы они полетели на "Союзе" с Байконура. И на 66 секунд больше, чем Гагарину во время его первого полета.

Таковы расчеты специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленные ими в "Роскосмос".

Первый космический полет — время до выхода на орбиту

  • советский космонавт Юрий Гагарин во время своего исторического полета в 1961 году долетел до орбиты за 676 секунд.

Сколько времени "добираются" до МКС экипажи космонавтов

  • Путь до орбиты — на высоту 200 км — у корабля "Союз" занимает 528 секунд

Сколько времени понадобится экипажу "Орла"

Как следует из документа, составленного "Энергией",

  • от старта ракеты "Ангара" до отделения от нее корабля "Орел" на высоте 200 километров пройдет 742 секунды,
  • потом корабль в автономном режиме полетит к МКС.

Почему новые корабли "медлительнее" предшественников

Как поясняют в "Энергии",

  • новый космический корабль "Орел" будет "весить" 20 тонн,
  • масса "Союза" — всего 7,3 тонны,
  • Гагарин же летал на "Востоке", который при старте весил 4 т 725 кг.

В России строят сразу два корабля "Орел"

РКК "Энергия" занимается изготовлением 2 первых экземпляров корабля "Орел":

  1. полноразмерного макета для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году,
  2. полноценного многоразового корабля, рассчитанного на 10 полетов.

 

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