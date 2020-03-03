Новый космический корабль будет медлительнее предшественников

Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин.

Чтобы добраться до орбитальной космической станции с космодрома Восточный на ракете "Ангара", космонавтам понадобится на 214 секунд больше, чем если бы они полетели на "Союзе" с Байконура. И на 66 секунд больше, чем Гагарину во время его первого полета.

Таковы расчеты специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленные ими в "Роскосмос".

Первый космический полет — время до выхода на орбиту

советский космонавт Юрий Гагарин во время своего исторического полета в 1961 году долетел до орбиты за 676 секунд.

Сколько времени "добираются" до МКС экипажи космонавтов

Путь до орбиты — на высоту 200 км — у корабля "Союз" занимает 528 секунд

Сколько времени понадобится экипажу "Орла"

Как следует из документа, составленного "Энергией",

от старта ракеты "Ангара" до отделения от нее корабля "Орел" на высоте 200 километров пройдет 742 секунды,

потом корабль в автономном режиме полетит к МКС.

Почему новые корабли "медлительнее" предшественников

Как поясняют в "Энергии",

новый космический корабль "Орел" будет "весить" 20 тонн,

масса "Союза" — всего 7,3 тонны,

Гагарин же летал на "Востоке", который при старте весил 4 т 725 кг.

В России строят сразу два корабля "Орел"

РКК "Энергия" занимается изготовлением 2 первых экземпляров корабля "Орел":