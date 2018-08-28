Ученые: сидячий образ жизни приводит к забывчивости

Час в сидячем положении отрицательно влияет на мозг. Об этом заявили ученые, доказав связь меж забывчивостью и сидячим образом жизни.
Эксперты опросили здоровых людей, им было от 45 до 75, сколько минут в день они сидят. Далее все участники прошли сканирование мозга. Оно не могло оценить возможность памяти, но на снимках было четко видно: те, кто сидит 3-15 часов в сутки, имеют более тонкие медиальные височные доли, именно эти "кусочки" отвечают за память и способность к обучению.
Этот процесс естественен для организма, ближе к старости уменьшения должны быть. В то же время это явление — свидетель старческого слабоумия. Так полагают эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что у добровольцев, которые были привязаны к стулу по 15 часов из 24 имели более тонкие височные доли, чем у тех, кто сидел от 5 часов и меньше. Разница составляла 10%.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что малоподвижный образ жизни вредит не только мышцам и суставам, но также негативно влияет на мозг человека. К этому выводу пришли ученые из бостонского университета (США), которые провели ряд исследований и выяснили — отсутствие физической активности способствует "усыханию" мозга человека, уменьшая его в размере.
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