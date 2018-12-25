Всех россиян поставят на учет по состоянию здоровья

24 декабря в Кремле прошло заседание совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором зампред правительства РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой об обязательной постановке больных на медицинский учет.
По словам Голиковой, текущий механизм профосмотров и диспансеризации имеет малую эффективность из-за недостаточного внимания системы здравоохранения за больными. Чтобы исправить эту ситуацию, будет создан специальный реестр, куда собираются вносить каждого, кто прошел профосмотр, чтобы в дальнейшем следить за его здоровьем и сопровождать лечение.
Татьяна Голикова подчеркнула, что на данный момент инициатива проработана еще не до конца. Неизвестно, как будет работать нововведение, и какие органы будут следить за его исполнением.
Недавно Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщала журналистам, что ведомство планирует создать реестр онкобольных для оптимизации их лечения и реабилитации. Сроки введения реестра еще не обозначены, однако известно, что IT-площадку должна разработать одна из дочерних компаний "Ростеха".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала перечень бесплатных медицинских услуг, который должен знать каждый россиянин.
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