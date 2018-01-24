Медики назвали еду для хорошего настроения

В США ученые Калифорнийского университета поставили эксперимент, в результате которого назвали еду для хорошего настроения. Это блюда индийской кухни, которые еще и полезны, сообщает профильное издание.

Эксперимент проводился в течение полутора лет. На протяжении этого времени ученые сравнивали контрольные группы методом ПЭТ-тестирования.

Главная причина хорошего настроения — куркума, которой обильно посыпают все блюда в Индии. У тех, кто ее ел, настроение всегда было лучше, чем у других людей. Она хорошо воздействует на мозг, особенно это касается пожилых людей. В частности, это считают причиной низкой заболеваемости пожилых индийцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что диетологи назвали идеальный рацион для завтрака, чтобы сбросить вес. Вместе с кофе или чаем рекомендуется обязательно съедать яйцо.

Именно такой завтрак ускоряет сбрасывание веса. Диетологи называют этот рацион предтренировочным комплексом. А в Венгрии, скандинавских странах, во Вьетнаме и ряде других стран люди уже давно смешивают сырое яйцо и горячий черный кофе.

Опасность сырого яйца заключается в сальмонеллезе. Но если запить его горячим кофе, то этот продукт будет безопасным, так как высокие температуры убивают бактерии.

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