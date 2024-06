В текущем году будут представлены результаты изучения российской вакцины против рака

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что первые данные доклинических испытаний российской противораковой вакцины могут быть представлены к концу 2024 года.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain