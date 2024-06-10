В текущем году будут представлены результаты изучения российской вакцины против рака

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что первые данные доклинических испытаний российской противораковой вакцины могут быть представлены к концу 2024 года.
"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года, и после приступим к клиническим испытаниям", — заявил Михаил Мурашко.
Собеседник информационного агентства отметил, что над этим препаратом работали совместно несколько научных групп. Также он подчеркнул, что разработка вакцины ведётся при поддержке государственного бюджета в рамках государственных заданий.
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