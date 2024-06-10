В текущем году будут представлены результаты изучения российской вакцины против рака

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Мурашко: итоги доклинических испытаний российской вакцины от рака будут к концу года

0:47
Здоровье

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что первые данные доклинических испытаний российской противораковой вакцины могут быть представлены к концу 2024 года.

Мурашко: итоги доклинических испытаний российской вакцины от рака будут к концу года
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года, и после приступим к клиническим испытаниям", — заявил Михаил Мурашко.

Собеседник информационного агентства отметил, что над этим препаратом работали совместно несколько научных групп. Также он подчеркнул, что разработка вакцины ведётся при поддержке государственного бюджета в рамках государственных заданий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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