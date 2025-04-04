Гигантские пауки без лёгких и с хоботом: что за монстры облюбовали Антарктиду

В тёмных и ледяных глубинах Антарктики живут существа, которых не встретишь в учебниках по биологии. Они медленно передвигаются по морскому дну, достигая в длину до 30 сантиметров. Это не фантастика — это морские пауки, и они вполне реальны.
Пауки становятся гигантами в условиях, где большинство организмов выжить не могут. Секрет — в "полярном гигантизме": холодная вода богата кислородом, а давление и отсутствие хищников позволяют телам расти без ограничений. На суше такие размеры невозможны — организм просто задохнётся.
У этих существ восемь ног, как у настоящих пауков, но на самом деле они принадлежат к другому типу — морским членистоногим. Они высасывают питательные вещества из жертв через длинный хобот. Без глаз, без рта — только ноги и трубка для охоты.
"Эти создания словно с другой планеты", — признаются исследователи антарктической фауны.
Пока они не представляют опасности для человека. Но их появление вблизи исследовательских станций вызывает вопросы: меняется ли экосистема, и что это значит для будущего океанов?
Гигантские морские пауки напоминают: океан — это не только дельфины и кораллы. Это территория, где всё возможно. Даже кошмары с восьмью ногами.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.
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