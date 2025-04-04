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Гигантские пауки без лёгких и с хоботом: что за монстры облюбовали Антарктиду

1:33
Наука

В тёмных и ледяных глубинах Антарктики живут существа, которых не встретишь в учебниках по биологии. Они медленно передвигаются по морскому дну, достигая в длину до 30 сантиметров. Это не фантастика — это морские пауки, и они вполне реальны.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Почему они такие огромные

Пауки становятся гигантами в условиях, где большинство организмов выжить не могут. Секрет — в "полярном гигантизме": холодная вода богата кислородом, а давление и отсутствие хищников позволяют телам расти без ограничений. На суше такие размеры невозможны — организм просто задохнётся.

Не пауки, но всё равно жутко

У этих существ восемь ног, как у настоящих пауков, но на самом деле они принадлежат к другому типу — морским членистоногим. Они высасывают питательные вещества из жертв через длинный хобот. Без глаз, без рта — только ноги и трубка для охоты.

"Эти создания словно с другой планеты", — признаются исследователи антарктической фауны.

Угроза или предупреждение

Пока они не представляют опасности для человека. Но их появление вблизи исследовательских станций вызывает вопросы: меняется ли экосистема, и что это значит для будущего океанов?

Когда природа включает режим "страшилка"

Гигантские морские пауки напоминают: океан — это не только дельфины и кораллы. Это территория, где всё возможно. Даже кошмары с восьмью ногами.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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