Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти

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Вспомните, как на уроках физкультуры нас просили встать на одну ногу — тогда это казалось игрой. Сегодня же такой простой тест может многое рассказать о нашем здоровье.

Фото: wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Йога

Особенно после пятидесяти лет: если вы не можете простоять на одной ноге хотя бы 10 секунд, это может быть тревожным сигналом. Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Sports Medicine, у людей с нарушением равновесия риск преждевременной смерти в течение ближайших десяти лет почти в четыре раза выше.

Баланс — это не только вопрос координации. Это показатель общего физического состояния: силы мышц, здоровья нервной системы и кровообращения. Исследования показывают, что с возрастом способность сохранять равновесие ухудшается раньше, чем сила или выносливость — а значит, это один из первых звоночков возможных проблем.

Самый простой способ проверить себя — встать на одну ногу, подняв другую так, чтобы стопа упиралась в голень. Руки в стороны. Засеките время. Если не дотянули до 10 секунд — не паникуйте, но и не игнорируйте этот сигнал. Причины могут быть самыми разными: от избыточного веса и слабости мышц до нарушений в работе мозга и сосудов. Главное — не откладывать визит к врачу, если чувствуете, что что-то не так.

Хорошая новость в том, что равновесие поддаётся тренировке. Простые упражнения, йога, силовая нагрузка — всё это укрепляет не только мышцы, но и нервные связи. А значит, влияет на здоровье в целом.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

