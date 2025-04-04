Пять причин, почему кошка орёт в машине, и одна — по которой она может замолчать

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почти каждая поездка с кошкой превращается в концерт: мяуканье, рычание, попытки вырваться из переноски. Даже короткая дорога до ветеринара превращается в испытание для всех участников движения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Откуда берётся этот страх

Кошки — существа консервативные. Любая перемена выбивает их из привычного ритма.

Что именно их пугает в автомобиле:

Плохие воспоминания. Переноска часто ассоциируется с визитом к ветеринару. Неудивительно, что сама поездка уже вызывает тревогу. Нарушение привычной среды. У кошки есть любимые места, запахи и маршруты. Машина в этот уютный мир не вписывается. Новый, непонятный опыт. Машина для кота — чужой объект. Если животное не приучено с детства, каждый раз он будет воспринимать поездку как катастрофу. Укачивание. Как и людей, кошек может мутить от движения. Особенно если перенапряжён вестибулярный аппарат. Шум, вибрации и запахи. Гул двигателя, дорожные неровности и резкий аромат бензина сильно раздражают чувствительный нос и слух питомца.

Как облегчить кошке поездку

Спокойствие начинается с подготовки. К животному нужен подход — мягкий, терпеливый и последовательный.

Постепенная адаптация

Перед настоящей поездкой устроить репетицию:

посидеть в машине с выключенным двигателем,

потом завести мотор,

в следующий раз — проехать пару минут.

Рядом должен быть хозяин: ласковый голос и поглаживания работают лучше любой таблетки.

Правильная переноска — полдела

Для коротких поездок подойдёт мягкая модель.

В длительных путешествиях — просторный жёсткий бокс.

Важно: положите внутрь любимый плед или игрушку.

Зафиксируйте переноску ремнём безопасности, особенно если она большая.

Никогда не кладите кошку в багажник!

Манера езды имеет значение

Резкие повороты, ускорения и торможения — враги кошачьего вестибулярного аппарата. Спокойная, плавная езда поможет избежать укачивания и стресса.

Несколько дополнительных лайфхаков

Не кормите питомца перед дорогой.

Давайте пить по желанию.

Под плед в переноске положите впитывающую пелёнку на случай неожиданностей.

Внимательность и терпение — главное условие успешной поездки. При правильном подходе даже самый пугливый кот сможет спокойно переносить дорогу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

