Пять причин, почему кошка орёт в машине, и одна — по которой она может замолчать

Почти каждая поездка с кошкой превращается в концерт: мяуканье, рычание, попытки вырваться из переноски. Даже короткая дорога до ветеринара превращается в испытание для всех участников движения.
Кошки — существа консервативные. Любая перемена выбивает их из привычного ритма.
Что именно их пугает в автомобиле:
Плохие воспоминания. Переноска часто ассоциируется с визитом к ветеринару. Неудивительно, что сама поездка уже вызывает тревогу.
Нарушение привычной среды. У кошки есть любимые места, запахи и маршруты. Машина в этот уютный мир не вписывается.
Новый, непонятный опыт. Машина для кота — чужой объект. Если животное не приучено с детства, каждый раз он будет воспринимать поездку как катастрофу.
Укачивание. Как и людей, кошек может мутить от движения. Особенно если перенапряжён вестибулярный аппарат.
Шум, вибрации и запахи. Гул двигателя, дорожные неровности и резкий аромат бензина сильно раздражают чувствительный нос и слух питомца.
Спокойствие начинается с подготовки. К животному нужен подход — мягкий, терпеливый и последовательный.
Перед настоящей поездкой устроить репетицию:
посидеть в машине с выключенным двигателем,
потом завести мотор,
в следующий раз — проехать пару минут.
Рядом должен быть хозяин: ласковый голос и поглаживания работают лучше любой таблетки.
Для коротких поездок подойдёт мягкая модель.
В длительных путешествиях — просторный жёсткий бокс.
Важно: положите внутрь любимый плед или игрушку.
Зафиксируйте переноску ремнём безопасности, особенно если она большая.
Никогда не кладите кошку в багажник!
Резкие повороты, ускорения и торможения — враги кошачьего вестибулярного аппарата. Спокойная, плавная езда поможет избежать укачивания и стресса.
Не кормите питомца перед дорогой.
Давайте пить по желанию.
Под плед в переноске положите впитывающую пелёнку на случай неожиданностей.
Внимательность и терпение — главное условие успешной поездки. При правильном подходе даже самый пугливый кот сможет спокойно переносить дорогу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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