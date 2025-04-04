Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей

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Российский авторынок — в режиме выживания. Кредиты стали недоступной роскошью, ставки пугают, продажи просели. Но у дилеров наготове новый козырь — рассрочка. Без процентов, без переплат, но с крупным первоначальным взносом. Это альтернатива кредиту, которая в теории может спасти рынок. Или нет?

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Рассрочка без волшебства

"Это не палочка-выручалочка", — честно говорит Николай Иванов из "Рольф".

По его словам, даже беспроцентные кредиты не спасают ситуацию. И добавляет: такие программы почти не влияют на продажи.

Ренат Тюктеев из "Авилон" подтверждает: "Рассрочка — это по сути субсидированный кредит. Да, без переплат для покупателя, но проценты берет на себя производитель". Всё это уже было, но спасает ли? Пока нет. Главная проблема — высокая ключевая ставка. И пока она не снизится, никакая рассрочка не оживит рынок.

Ставка на скидки

Зато работают старые добрые скидки. Причём весьма щедрые. Сегодня средний дисконт на рынке — от 200 до 500 тысяч рублей. А на отдельные модели — ещё больше. Например, на Voyah Free скидки особенно заметны: они связаны с запуском российского производства в 2025 году.

Общая тенденция: в I квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля снизилась на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скидки есть практически на все бренды — в среднем 3-4%, но встречаются и более весомые предложения.

Оптимизм с прицелом на лето

Несмотря на сложности, в "Авилоне" смотрят в весну с надеждой.

"Ждём оживления ближе к лету", — признаётся Тюктеев.

Пока же рынок завис между высокими ставками и желанием покупателей найти выгодную сделку.

Главное, что рассрочка и скидки — это не спасение, но поддержка. И иногда, именно она помогает сделать шаг вперёд в непростое время.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.

