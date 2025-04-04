Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей

Российский авторынок — в режиме выживания. Кредиты стали недоступной роскошью, ставки пугают, продажи просели. Но у дилеров наготове новый козырь — рассрочка. Без процентов, без переплат, но с крупным первоначальным взносом. Это альтернатива кредиту, которая в теории может спасти рынок. Или нет?
"Это не палочка-выручалочка", — честно говорит Николай Иванов из "Рольф".
По его словам, даже беспроцентные кредиты не спасают ситуацию. И добавляет: такие программы почти не влияют на продажи.
Ренат Тюктеев из "Авилон" подтверждает: "Рассрочка — это по сути субсидированный кредит. Да, без переплат для покупателя, но проценты берет на себя производитель". Всё это уже было, но спасает ли? Пока нет. Главная проблема — высокая ключевая ставка. И пока она не снизится, никакая рассрочка не оживит рынок.
Зато работают старые добрые скидки. Причём весьма щедрые. Сегодня средний дисконт на рынке — от 200 до 500 тысяч рублей. А на отдельные модели — ещё больше. Например, на Voyah Free скидки особенно заметны: они связаны с запуском российского производства в 2025 году.
Общая тенденция: в I квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля снизилась на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скидки есть практически на все бренды — в среднем 3-4%, но встречаются и более весомые предложения.
Несмотря на сложности, в "Авилоне" смотрят в весну с надеждой.
"Ждём оживления ближе к лету", — признаётся Тюктеев.
Пока же рынок завис между высокими ставками и желанием покупателей найти выгодную сделку.
Главное, что рассрочка и скидки — это не спасение, но поддержка. И иногда, именно она помогает сделать шаг вперёд в непростое время.
Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.
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