Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Укроп, который точно вырастет даже на самом капризном участке

Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей

2:09
Авто

Российский авторынок — в режиме выживания. Кредиты стали недоступной роскошью, ставки пугают, продажи просели. Но у дилеров наготове новый козырь — рассрочка. Без процентов, без переплат, но с крупным первоначальным взносом. Это альтернатива кредиту, которая в теории может спасти рынок. Или нет?

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Рассрочка без волшебства

"Это не палочка-выручалочка", — честно говорит Николай Иванов из "Рольф".

По его словам, даже беспроцентные кредиты не спасают ситуацию. И добавляет: такие программы почти не влияют на продажи.

Ренат Тюктеев из "Авилон" подтверждает: "Рассрочка — это по сути субсидированный кредит. Да, без переплат для покупателя, но проценты берет на себя производитель". Всё это уже было, но спасает ли? Пока нет. Главная проблема — высокая ключевая ставка. И пока она не снизится, никакая рассрочка не оживит рынок.

Ставка на скидки

Зато работают старые добрые скидки. Причём весьма щедрые. Сегодня средний дисконт на рынке — от 200 до 500 тысяч рублей. А на отдельные модели — ещё больше. Например, на Voyah Free скидки особенно заметны: они связаны с запуском российского производства в 2025 году.

Общая тенденция: в I квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля снизилась на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скидки есть практически на все бренды — в среднем 3-4%, но встречаются и более весомые предложения.

Оптимизм с прицелом на лето

Несмотря на сложности, в "Авилоне" смотрят в весну с надеждой.

"Ждём оживления ближе к лету", — признаётся Тюктеев.

Пока же рынок завис между высокими ставками и желанием покупателей найти выгодную сделку.

Главное, что рассрочка и скидки — это не спасение, но поддержка. И иногда, именно она помогает сделать шаг вперёд в непростое время.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Красота и стиль
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед
Домашние животные
Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Последние материалы
Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.