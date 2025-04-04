Удобрения больше покупать не будете: бесплатное средство, которое спасет ваш участок

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2:43
Садоводство

Хвоя — не только украшение леса, но и важный помощник садовода. Мало кто знает, как правильно использовать иголки хвойных для улучшения почвы, защиты растений и борьбы с вредителями. Хвоя обладает множеством полезных свойств и может стать ценным органическим удобрением. Но чтобы не навредить растениям, важно применять её с умом.

Хвоя
Фото: flickr.com by Wendy Cutler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвоя

1. Мульчирование — защита от сорняков и сохранение влаги

Хвоя идеально подходит для мульчирования ягодных культур, например, клубники. Толщина слоя мульчи должна быть 4-5 см, её укладывают после весенней обработки грядки. Это поможет избежать сорняков, сохранит влагу в почве и защитит растения от слизней.

Кроме того, хвоя снижает вероятность появления медведок. Некоторые садоводы утверждают, что хвоя также улучшает вкус ягод.

2. Удобрение почвы — органическое золото

Компостирование хвои — отличный способ преобразовать её в удобрение для садовых грядок. Иголки хвойных деревьев можно использовать в компостных ямах, комбинируя их с торфом, перегноем и другими растительными остатками.

Важный момент: для ускорения разложения хвойных иголок добавляют известняк и органическое удобрение, например, коровяк или куриный помёт. Через 2-3 года у вас будет готов компост, который станет отличным подкормом для почвы.

3. Борьба с вредителями и болезнями

Хвоя не только обогащает почву, но и эффективно помогает в борьбе с болезнями и вредителями. Для этого её измельчают в порошок и используют в качестве средства против таких проблем, как фитофтороз, мучнистая роса и серый гниль.

Порошок помогает также от таких вредителей, как луковая и капустная мухи, морковная муха и проволочник. Обработки проводят с интервалом в 10-15 дней.

4. Защита от заморозков и вымерзания

Мульчирование хвойными иголками помогает защитить корни деревьев от вымерзания. Иголки создают теплоизоляционный слой, который предохраняет растения в холодный период. Кроме того, хвоя может служить укрытием для подзимних посевов.

5. Экологический материал для дорожек и грядок

Сухая хвоя идеально подходит для использования в качестве покрытия для дорожек между грядками. Это натуральный, экологичный материал, который будет не только полезен, но и эстетически приятен в саду.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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