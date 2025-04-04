Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства

Выбираешь тональный крем — и не знаешь, с чего начать? Полки ломятся от баночек и тюбиков, консультанты советуют всё подряд, а в зеркале — не то, что ожидалось? Разбираемся, как выбрать идеальный тон без сюрпризов.
Для лёгкого ежедневного макияжа подойдут BB- и CC-кремы или тональные флюиды. Они не перегружают кожу и дают естественное покрытие. А вот для вечернего образа выбирай более плотные и стойкие текстуры — жидкий крем с матовым финишем или крем в стике.
Средства для возрастной кожи должны увлажнять и придавать коже сияние. Не гонись за плотными покрытиями — они только подчеркнут морщинки. Ищи флюиды с SPF и светоотражающими частицами.
Солнцезащитный фильтр важен даже зимой. Вариант — взять с собой пудру с SPF и обновлять её в течение дня. Это даст защиту без перегруза кожи.
Кожа на руках — не показатель! Лучше нанеси тестер на линию подбородка или попроси образец, чтобы попробовать крем дома при естественном освещении. Только так ты поймёшь, как он "живёт" на лице в течение дня.
Не нашла идеальный тон? Сделай его сама! Используй аджастеры — пигменты для затемнения или осветления — и получи свой оттенок. Также можно комбинировать тональные средства разных марок — это поможет добиться нужной плотности и текстуры.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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