Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Укроп, который точно вырастет даже на самом капризном участке

Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Выбираешь тональный крем — и не знаешь, с чего начать? Полки ломятся от баночек и тюбиков, консультанты советуют всё подряд, а в зеркале — не то, что ожидалось? Разбираемся, как выбрать идеальный тон без сюрпризов.

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

Определи цель: дневной или вечерний макияж

Для лёгкого ежедневного макияжа подойдут BB- и CC-кремы или тональные флюиды. Они не перегружают кожу и дают естественное покрытие. А вот для вечернего образа выбирай более плотные и стойкие текстуры — жидкий крем с матовым финишем или крем в стике.

Учитывай тип кожи

  • Сухая: ищи увлажняющие средства с лёгкой текстурой: флюиды, кушоны, BB/CC-кремы.
  • Жирная и проблемная: тебе подойдут стойкие и матирующие текстуры, но не забывай про праймер.
  • Чувствительная: выбирай тон на натуральной основе, часто его можно найти в аптечных линейках.

Есть морщины? Обрати внимание на anti-age

Средства для возрастной кожи должны увлажнять и придавать коже сияние. Не гонись за плотными покрытиями — они только подчеркнут морщинки. Ищи флюиды с SPF и светоотражающими частицами.

Выбирай инструмент под текстуру

  • Жидкие средства легко наносятся спонжем или пальцами.
  • Плотные и матовые — лучше распределять кистью с искусственным ворсом.
  • Спонж может "съесть" часть крема, особенно если он густой — учитывай это.

Не игнорируй SPF

Солнцезащитный фильтр важен даже зимой. Вариант — взять с собой пудру с SPF и обновлять её в течение дня. Это даст защиту без перегруза кожи.

Не пробуй тон на руке

Кожа на руках — не показатель! Лучше нанеси тестер на линию подбородка или попроси образец, чтобы попробовать крем дома при естественном освещении. Только так ты поймёшь, как он "живёт" на лице в течение дня.

Не бойся смешивать

Не нашла идеальный тон? Сделай его сама! Используй аджастеры — пигменты для затемнения или осветления — и получи свой оттенок. Также можно комбинировать тональные средства разных марок — это поможет добиться нужной плотности и текстуры.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Последние материалы
Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.