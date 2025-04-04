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Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года

1:18
Экономика

Пошлины в США достигли исторического уровня — такого, каким он был в 1909 году. Об этом сообщает агентство Fitch Ratings, указывая, что средняя эффективная тарифная ставка США поднялась примерно до 25%, что выше ожидавшихся ранее 18%. Это — максимальный показатель более чем за 115 лет.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Аналитики предупреждают: такой уровень тарифов может серьёзно затормозить экономику. Рост ВВП замедляется, инфляция ускоряется, а бизнес сталкивается с падением прибылей и сокращением инвестиций. Кроме того, ситуация ограничивает возможности ФРС — снижать процентные ставки становится труднее, что добавляет давления на экономическую систему.

Всё это — результат протекционистской политики, связанной с повышением пошлин, которую ранее продвигал Дональд Трамп и которую, судя по всему, поддерживают и дальше. Fitch подчеркивает, что негативные последствия такой политики перевесят возможные выгоды.

По сути США возвращаются к торговым подходам начала XX века — но в условиях глобализированной экономики это может привести к эффекту домино: не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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