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Россияне снова выбирают Таиланд: рост туризма в 2025 году

1:44
Туризм

В 2025 году россияне активно открывают для себя Таиланд, что подтверждается ростом туристического потока. За первые три месяца текущего года страну посетило более 722 тысяч российских граждан, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Это означает увеличение турпотока на 16%.

Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Причины роста популярности Таиланда

Рост интереса россиян к Таиланду не ограничивается только зимним периодом. Благодаря размытой сезонности и достаточно доступным ценам, туристический поток продолжает увеличиваться и в апреле.

Это позволяет ожидать дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Доступность Таиланда и комфортные условия для отдыха делают его одним из самых популярных направлений для российских путешественников.

Несмотря на конкуренцию с другими странами, именно Таиланд продолжает удерживать лидерство в числе любимых стран для отдыха.

Туристы предпочитают Таиланд за его разнообразие: от пляжного отдыха на шикарных курортах до увлекательных экскурсий по историческим и культурным местам.

Разнообразие выбора делает страну привлекательной как для тех, кто ищет покой на пляже, так и для тех, кто жаждет приключений и новых впечатлений.

Прогнозы на будущее

С учетом стабильного роста числа путешественников и удобства поездок, можно ожидать, что популярность Таиланда среди россиян будет продолжать увеличиваться.

Туристическая ассоциация уже заявила, что ожидается рост турпотока и в следующие месяцы, а апрель только укрепит эти тенденции.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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