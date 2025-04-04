Забудьте о налоге: один год и одна бумага — и вы в плюсе

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры может принести не только прибыль, но и существенные налоговые обязательства. По закону в России с такой сделки удерживается 13% (а для нерезидентов — 30%) от дохода. Но платить эту сумму вовсе не обязательно — закон допускает несколько легальных способов избежать или снизить налог.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бухгалтер

Кто обязан платить налог

Если вы владели квартирой менее установленного срока — будьте готовы заплатить. До 2016 года срок владения для освобождения от налога составлял 3 года, после — увеличен до 5 лет. Всё просто: чем дольше владеете — тем больше шансов обойтись без НДФЛ.

Три легальных способа сэкономить

Вычет при покупке нового жилья. Если в течение одного календарного года вы не только продали, но и купили недвижимость, можно уменьшить налогооблагаемую базу. Пример: продали квартиру за 4 млн, а купили новую за 6 млн — налог начислят только на 2 млн.

Право на имущественный вычет. Даже если вы не покупали новое жильё, можно подать заявление на налоговый вычет до 1 млн рублей. Это автоматически уменьшит сумму налога.

Сумма сделки меньше 1 млн. В случае продажи недорогой недвижимости — например, комнаты или доли — если цена не превышает 1 млн рублей, налог платить не нужно.

Что уже не работает

Раньше был распространён способ занижать цену в договоре. Продавец с покупателем соглашались на меньшую сумму, чтобы уменьшить налог. Но с 2018 года налоговая проверяет не только договорную цену, но и кадастровую стоимость объекта.

Есть ещё одна лазейка

Если сделка проходит между близкими родственниками — налог не взимается вовсе. Это официально закреплено законом.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.