Хирург раскрыл последствия неправильного прикуса у взрослых

Врач Завалюк: кариес может быть причиной неправильного прикуса у взрослых

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог — хирург-имплантолог Александр Завалюк отметил, что кариес и потеря зубов в прошлом могут привести к нарушению прикуса в зрелом возрасте, как сообщает Газета.Ru. По его утверждению, развитие патологий также может зависеть от непролеченных в детстве заболеваний полости рта.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

"Причина заключается в функциональной перегрузке зубов и пародонта (тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке). Если у пациента нет даже одного зуба, то жевательная нагрузка начинает перераспределяться неравномерно. Из-за усиленной нагрузки зубы вокруг дефекта могут начать смещение", — заметил специалист.

Он также отметил, что неправильный прикус может возникнуть, если пациент из-за болевых ощущений постоянно жуёт на другой стороне. По его мнению, установка имплантов с протезами в таких случаях должна послужить профилактикой данной проблемы у совершеннолетних. При необходимости исправить недостаток места в челюсти работают хирург, ортопед, ортодонт и гнатолог для обеспечения комплексного лечение пациента.