Врачи в Подмосковье сумели спасти малыша, который чуть не погиб из-за крошечного цветка

Врачи Солнечногорска спасли ребёнка, проглотившего деталь конструктора

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи-реаниматологи в Московской области спасли десятимесячного ребёнка, у которого из-за попавшей в дыхательные пути пластиковой детали от конструктора возникли острые нарушения дыхания и симптомы удушья. Информация об этом поступила из пресс-службы солнечногорской больницы.

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"Мы приняли решение о проведении экстренной бронхоскопии. Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора", — уточнил заведующий отделением реанимации Александр Ерохин.

Врачи сообщают, что дыхательные функции мальчика вернулись в норму, его самочувствие заметно улучшилось, однако ребёнок по-прежнему остается под наблюдением медиков. Специалисты клиники предупреждают, что нельзя оставлять малышей без присмотра, особенно если в помещении есть мелкие предметы.