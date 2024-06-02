Кому нужно есть зелёную гречку: что происходит с организмом при длительном употреблении

Зелёная гречка — суперпродукт, богатый витаминами и минералами.
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В чём польза зеленой гречки
Зелёная гречка содержит большое количество полезных веществ, которые делают ее суперпродуктом. Продукт богат высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов.
Кроме того, злаки богаты витаминами группы В, Е, Р и содержат такие минералы, как железо, цинк, магний и кальций. Вещество рутин, содержащийся в гречневой крупе, укрепляет кровеносные сосуды и улучшает работу сердца.
Специалисты рекомендуют отваривать или проращивать зелёную гречку. При проращивании продукт сохраняет все полезные вещества и натуральный вкус. Пророщенную гречку можно добавлять в салаты, супы, мюсли, а также готовить хлеб и полезные десерты.
Кому полезна зелёная гречка
Зелёная гречка превосходит другие крупы по содержанию белка, а растительный белок легко усваивается. Поэтому крупа будет чрезвычайно полезна людям, которые занимаются физической активностью, а также вегетарианцам и веганам.
Поскольку зелёная гречка содержит много железа, она позволяет корректировать состояния, близкие к анемии. Она обогащена яблочной и лимонной кислотами, которые улучшают усвоение пищи и пищеварение у человека.
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др