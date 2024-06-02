Кому нужно есть зелёную гречку: что происходит с организмом при длительном употреблении

Зелёная гречка укрепляет сосуды и сердце

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Зелёная гречка — суперпродукт, богатый витаминами и минералами.

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В чём польза зеленой гречки

Зелёная гречка содержит большое количество полезных веществ, которые делают ее суперпродуктом. Продукт богат высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов.

Кроме того, злаки богаты витаминами группы В, Е, Р и содержат такие минералы, как железо, цинк, магний и кальций. Вещество рутин, содержащийся в гречневой крупе, укрепляет кровеносные сосуды и улучшает работу сердца.

Специалисты рекомендуют отваривать или проращивать зелёную гречку. При проращивании продукт сохраняет все полезные вещества и натуральный вкус. Пророщенную гречку можно добавлять в салаты, супы, мюсли, а также готовить хлеб и полезные десерты.

Кому полезна зелёная гречка

Зелёная гречка превосходит другие крупы по содержанию белка, а растительный белок легко усваивается. Поэтому крупа будет чрезвычайно полезна людям, которые занимаются физической активностью, а также вегетарианцам и веганам.

Поскольку зелёная гречка содержит много железа, она позволяет корректировать состояния, близкие к анемии. Она обогащена яблочной и лимонной кислотами, которые улучшают усвоение пищи и пищеварение у человека.