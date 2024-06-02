Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как страхование минимизирует убытки при ЧС
Главное, не навредить во время полива
Потап опроверг фейковый пост о Заворотнюк и уехал в Колумбию
NEJM: регулярное потребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%
Эвелина Блёданс заплакала, когда рассказывала об Анастасии Заворотнюк
Куркума, авокадо, кофе: натуральные рецепты для ухода за кожей вокруг глаз
Что делать, чтобы пирог стал более пышным?
Тренер назвал эффективные упражнения с гирей, которые можно делать дома
Лучший квас отечественных производителей по версии Роскачества для лета-2024
Кому нужно есть зелёную гречку: что происходит с организмом при длительном употреблении

Зелёная гречка укрепляет сосуды и сердце

1:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Зелёная гречка — суперпродукт, богатый витаминами и минералами.

Зелёная гречка укрепляет сосуды и сердце
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чём польза зеленой гречки

Зелёная гречка содержит большое количество полезных веществ, которые делают ее суперпродуктом. Продукт богат высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов.

Кроме того, злаки богаты витаминами группы В, Е, Р и содержат такие минералы, как железо, цинк, магний и кальций. Вещество рутин, содержащийся в гречневой крупе, укрепляет кровеносные сосуды и улучшает работу сердца.

Специалисты рекомендуют отваривать или проращивать зелёную гречку. При проращивании продукт сохраняет все полезные вещества и натуральный вкус. Пророщенную гречку можно добавлять в салаты, супы, мюсли, а также готовить хлеб и полезные десерты.

Кому полезна зелёная гречка

Зелёная гречка превосходит другие крупы по содержанию белка, а растительный белок легко усваивается. Поэтому крупа будет чрезвычайно полезна людям, которые занимаются физической активностью, а также вегетарианцам и веганам.

Поскольку зелёная гречка содержит много железа, она позволяет корректировать состояния, близкие к анемии. Она обогащена яблочной и лимонной кислотами, которые улучшают усвоение пищи и пищеварение у человека.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия
Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой
Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании
Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон
Эта пряность улучшит состояние растений
Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались: новый роман
Тренер Ходырев рассказал, как правильно качать пресс на скамье
Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников