Как социальные сети влияют на человека: не стоит делать это перед сном

Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон

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Социальные сети иногда оказывают негативное влияние на человека.

Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как социальные сети влияют на психическое здоровье

Социальные сети имеют негативные последствия. Иногда люди могут стать более эгоцентричными из-за влияния социальных сетей. Например, иногда люди размещают информацию о тех аспектах своей жизни, которые не соответствуют действительности, что вызывает депрессию и недовольство собой. Люди также могут застрять в потоке различной информации. Поэтому могут возникнуть проблемы со сном.

Желательно отказаться от всех гаджетов хотя бы за час до сна, так как экраны излучают синий свет, который мешает выработке гормона сна мелатонина. Поэтому человеку сложнее заснуть и проснуться утром.

Кроме того, эмоции из-за социальных сетей могут нарушить ваш сон и то, как быстро вы засыпаете. Вот почему лучше всего проводить детоксикацию от социальных сетей поздно вечером.

Например, некоторые публикации могут повысить ваш уровень тревожности. Социальные сети могут оказывать влияние на самооценку. При этом пользователи могут стать зависимыми от гаджетов и социальных сетей.

Часто люди в социальных сетях начинают сравнивать себя с другими, стараются чаще публиковать новые посты, становятся зависимыми от скроллинга. Это чревато проблемами не только психологическими, но и угрозой вашему физическому здоровью. Например, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, хроническое недосыпание.

Кроме того, большое количество экранного времени отнимает у вас самый ценный ресурс — ваше время. Сосредоточьтесь на своей реальной жизни, планах и трудностях, которые вы хотите преодолеть.