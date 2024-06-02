Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, чтобы пирог стал более пышным?
Тренер назвал эффективные упражнения с гирей, которые можно делать дома
Лучший квас отечественных производителей по версии Роскачества для лета-2024
Дизайнер объяснил, что такое "слепая зона" в интерьере
Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия
Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой
Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании
Как социальные сети влияют на человека: не стоит делать это перед сном

Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон

1:52
Здоровье » Здоровье и профилактика

Социальные сети иногда оказывают негативное влияние на человека.

Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как социальные сети влияют на психическое здоровье

Социальные сети имеют негативные последствия. Иногда люди могут стать более эгоцентричными из-за влияния социальных сетей. Например, иногда люди размещают информацию о тех аспектах своей жизни, которые не соответствуют действительности, что вызывает депрессию и недовольство собой. Люди также могут застрять в потоке различной информации. Поэтому могут возникнуть проблемы со сном.

Желательно отказаться от всех гаджетов хотя бы за час до сна, так как экраны излучают синий свет, который мешает выработке гормона сна мелатонина. Поэтому человеку сложнее заснуть и проснуться утром.

Кроме того, эмоции из-за социальных сетей могут нарушить ваш сон и то, как быстро вы засыпаете. Вот почему лучше всего проводить детоксикацию от социальных сетей поздно вечером.

Например, некоторые публикации могут повысить ваш уровень тревожности. Социальные сети могут оказывать влияние на самооценку. При этом пользователи могут стать зависимыми от гаджетов и социальных сетей.

Часто люди в социальных сетях начинают сравнивать себя с другими, стараются чаще публиковать новые посты, становятся зависимыми от скроллинга. Это чревато проблемами не только психологическими, но и угрозой вашему физическому здоровью. Например, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, хроническое недосыпание.

Кроме того, большое количество экранного времени отнимает у вас самый ценный ресурс — ваше время. Сосредоточьтесь на своей реальной жизни, планах и трудностях, которые вы хотите преодолеть.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия
Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой
Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании
Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон
Эта пряность улучшит состояние растений
Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались: новый роман
Тренер Ходырев рассказал, как правильно качать пресс на скамье
Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников