Невролог объяснила, как избежать сердечных заболеваний из-за духоты в помещении

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Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам

0:57
Здоровье

По словам невролога Екатерины Демьяновской, сон в душном помещении может причинить непоправимый ущерб здоровью. Специалист пояснила, что высокая температура активизирует потоотделение, и вместе с жидкостью из организма уходят необходимые минералы, что особенно вредно для сердца и сосудов, сообщает RT.

Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца: калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отёки, увеличивается риск образования тромбов", — отметила Екатерина Демьяновская.

Люди, у которых есть кондиционер в доме, могут не беспокоиться, но для всех остальных врач рекомендует зашторивать окна днём, проветривать комнаты и использовать увлажнители. Перед сном лучше принять тёплый душ, добавила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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