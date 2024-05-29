Невролог объяснила, как избежать сердечных заболеваний из-за духоты в помещении

Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам невролога Екатерины Демьяновской, сон в душном помещении может причинить непоправимый ущерб здоровью. Специалист пояснила, что высокая температура активизирует потоотделение, и вместе с жидкостью из организма уходят необходимые минералы, что особенно вредно для сердца и сосудов, сообщает RT.

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"Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца: калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отёки, увеличивается риск образования тромбов", — отметила Екатерина Демьяновская.

Люди, у которых есть кондиционер в доме, могут не беспокоиться, но для всех остальных врач рекомендует зашторивать окна днём, проветривать комнаты и использовать увлажнители. Перед сном лучше принять тёплый душ, добавила специалист.