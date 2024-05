Названы целебные и вредные для здоровья свойства коричневого риса

Коричневый рис рекомендован диетологами как полезный продукт благодаря содержанию отрубей, питательных зародышей и углеводов.

Фото: flickr.com by IRRI Images is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он содержит больше клетчатки, чем белый рис, что способствует улучшению пищеварения, контролю веса, уровня сахара в крови и снижению холестерина, а также помогает в профилактике онкологических заболеваний. Коричневый рис богат антиоксидантами, которые защищают организм от токсинов и окислительного стресса, способствует похудению и снижению уровня глюкозы в крови, а также улучшает здоровье сердца, сообщает Eat This, Not That.

Однако, коричневый рис имеет и недостатки. Он может вызвать аллергические реакции, содержит больше мышьяка, чем белый рис, и фитиновую кислоту, которая снижает усвоение железа, кальция и цинка.