Чем полезна гречка для спортсменов: вы удивитесь

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Гречка идеально подходит для похудения и наращивания мышечной массы

1:23
Здоровье

Гречка — чрезвычайно полезный продукт.

Гречка идеально подходит для похудения и наращивания мышечной массы
Фото: commons.wikimedia by Хрюша is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чём польза гречки для здоровья

Гречка очень полезна для очищения организма от вредных веществ. Злаки оказывают антиоксидантное действие на организм, а также нормализуют работу иммунной системы. Она поможет вам держать уровень сахара в крови под контролем.

Гречка богата такими полезными веществами, как витамины группы В, фосфолипиды, аминокислоты метионин, аргинин и треонин.

Они способствуют улучшению липидного обмена и препятствуют образованию жировых отложений. Продукт особенно полезен в период активной фазы роста человека, для укрепления костей и нормальной работы внутренних органов.

Гречка также содержит много железа, марганца, меди, фосфора, магния и биотина. Это улучшает обмен веществ в организме.

Продукт обладает высокой питательной ценностью, но также имеет низкий гликемический индекс, что делает его идеальным для похудения.

Почему гречка особенно полезна спортсменам

Гречневая крупа содержит легкоусвояемый белок и богата пищевыми волокнами. Поэтому крупа надолго насыщает человека.

Именно поэтому гречка полезна тем, кто активно занимается спортом и наращивает мышечную массу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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